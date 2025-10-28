昱臺掛牌上櫃首日 漲幅逾33％

昱臺掛牌上櫃首日漲幅逾33%。（昱臺提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕國際貨物承攬運送業者昱臺國際（7716）今（28）日以每股承銷價21元掛牌，盤中攻高到28.8元，漲幅37％，截至12.01分，股價暫報28元，漲幅33.33%。

昱臺國際董事長劉枋表示，今日掛牌上櫃，是昱臺集團邁向國際資本市場的重要里程碑，將持續深化東南亞市場佈局，強化跨境物流與電子產業的供應鏈能力，打造亞洲區域物流的領導品牌。

昱臺業務涵蓋空運、海運、陸運、倉儲與報關等一站式綜合物流服務，據點橫跨台灣、中國、越南、柬埔寨、泰國、緬甸等主要製造與貿易樞紐，服務全球知名消費品與電子客戶。昱臺表示，近年來，積極投入三角貿易、跨境物流與高科技貨運領域，透過數位化平台、智慧倉儲及區域整合營運模式，成功提升獲利結構與營運效率。

昱臺營收超過90%來自海運業務，營運重心分布於兩岸三地與東南亞地區，特別以越南及柬埔寨為主要營運據點。 昱臺指出，受惠於美中貿易戰及全球供應鏈重組趨勢，台商加速將產線轉往東南亞設廠，憑藉既有網絡與在地營運基礎，有望顯著受惠。

展望未來，昱臺預計於今年第四季成立馬來西亞子公司，並於 2026 年設立印尼子公司，使東協市場布局更加完整，形成跨國一體化運輸與物流網絡，進一步強化客戶黏著度。法人預期，隨著馬來西亞與印尼據點逐步開展營運，2026 年起將為公司帶來新增營收與獲利動能。

