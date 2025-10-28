美中協議露曙光、Fed再度降息 台幣一度強升逾1角

美中協議露曙光，加上Fed再度降息利多，新台幣一度強升逾1角。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕市場對美中貿易協議的樂觀情緒升溫，並預期聯準會將再度降息，美元走弱帶動亞幣普遍走升，新台幣兌美元匯率今日早盤一度升破30.6元，最高觸及30.594元，勁揚逾1角，中午暫收30.634元、升值8.5分，台北外匯經紀公司成交量6.52億美元。

南韓APEC峰會登場之際，美國總統川普週一表示，美中即將達成貿易協議，市場對即將舉行的「川習會」寄予厚望，激勵美股再創新高。不過，亞洲股市普遍已提前反應，今早走勢呈現分歧，台股昨日締造歷史新高後，今轉震盪整理。

請繼續往下閱讀...

新台幣匯價則延續昨日升勢，受惠於美元回落與外資持續匯入，早盤迅速升破30.7元與30.6元兩道關卡，最高觸及30.594元。

主要亞幣中，除韓元外多數隨美元下滑而走升。人民幣離岸價一度升抵7.098兌1美元，創逾一個月新高，能否順利挑戰7元關卡備受矚目；日圓兌美元亦回升至152價位附近。

本週市場焦點除關注APEC峰會上美國與亞洲各國的互動，以及美中協議能否順利達成外，亦聚焦於Fed與歐、日央行的利率決策動向。市場普遍預期歐、日央行將按兵不動，Fed將再度降息，並密切觀察是否釋出結束量化緊縮（QT）計畫的訊號。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法