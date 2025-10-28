台糖安心豚不漲價！經濟部：存貨362噸不怕新台幣下架

全台台糖蜜鄰門市一覽。（經濟部提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕豬肉擴大禁運禁宰，民眾憂心豬肉短缺。對此，經濟部強調，台糖安心豚不漲價、存貨足、品質好，歷經各界大量具體檢驗也最經得起檢驗，台糖冷凍豬肉存貨量約有362噸，品項齊全，「不怕新台幣下架」，台糖20家蜜鄰門市皆有供應。

台糖去年春節前經歷「西布特羅瘦肉精」風波，台糖多次說明，台糖從未使用瘦肉精飼養豬隻，更不可能使用實驗室用藥「西布特羅」，西布特羅不僅價格昂貴，且是美國、加拿大等全球禁用的藥品，台糖根本沒有管道、也不可能採購。

台糖蜜鄰。（記者廖家寧攝）

台糖強調，各界具體檢驗成果釐清，確認除台中市那一包肉外，包括台糖飼料、畜殖場、肉品在內的豬肉，均是最安全的產品。對於已被大量檢驗過都是零檢出的台糖安心豚，等於是收集到了中央政府、各地方政府及民間公正檢驗機關的安全認證，成為最安全的國產豬肉。

經濟部表示，從飼養、屠宰、加工到包裝出貨，台糖全面嚴格把關，符合產銷履歷、HACCP、CAS、ISO22000等品管系統認證。台糖安心豚提供前腿、後腿、五花、梅花、小排骨、龍骨各部位，台糖蜜鄰通通都有供應，民眾要料理火鍋肉片、湯頭、煎肉排、包水餃皆可。

