黃金甜甜價來了？斷崖式崩跌後人人搶抄底 專家坦白說了

〔財經頻道／綜合報導〕繼上週崩跌，週一（27日）黃金價格再度下挫，一度失守每盎司4000美元，但外媒指出，這波跌勢並未引發市場恐慌，反而點燃全球投資人「抄底」熱潮，不過這波走勢分析師持不同看法，有分析師分析師仍持上漲想法，但同時也有分析師提出3項警訊，警告金價上漲的基礎或許並不如表面穩固，並表示這波下跌與2020年相似，當時金價在大幅上漲後連續30週下跌。

今年10月20日，金價突破歷史新高，達每盎司4380美元，然而，隔天（21日）風雲變色，獲利了結賣壓引發市場情緒反轉，創下近5年來最大單日跌幅、暴跌逾6%。

根據《華爾街見聞》報導，分析師認為，這波回檔屬「意料之中」的閃崩，紐約商品交易所（Comex）數據曾顯示，黃金看跌期權相對看漲期權的交易興趣，已升至2008年全球金融危機以來的最高水平之一。

《華爾街見聞》報導，許多貴金屬分析師認為，此次回調屬於「健康的訊號」，MKS Pamp SA的研究主管Nicky Shiels表示：「牛市總是需要健康的回調來清除泡沫，以確保週期的持久性，價格應該會盤整，並回歸到更穩健的看漲軌道。」

回顧來看，本輪黃金牛市的核心上漲動力源於幾個方面：首先是各國央行的大規模採購；其次是全球投資者對主權債務水平不可持續的深層憂慮；而最近1輪的上漲，則由普通個人投資者的湧入進一步推高。

但以美銀（BofA）Michael Hartnett為代表的分析師卻表示，黃金在2025年已經飆升了60%，且過去4個月的資金流入量，甚至超過了此前14年的總和。

他列出3項警訊，認為金價上漲的基礎或許並不如表面穩固：

1，美國10年期公債殖利率仍低於4%。

2，美國9月竟出現預算盈餘。

3，美元指數（DXY）未能跌破4月低點。

上述這些數據顯示，做空美元、做多黃金的趨勢基礎正逐漸動搖。

有趣的是，從新加坡到美國，黃金經銷商們報告了黃金的搶購熱潮，似乎全球個人投資者將價格下跌視爲難得的買入機會。新加坡經銷商BullionStar的副首席執行長Pete Walden表示，公司在週二迎來了有史以來最繁忙的1天，「開門前就排起了隊，買家遠多於賣家」。

美國經銷商Money Metals Exchange的Stefan Gleason也稱，前來「撿便宜貨」的買家讓他忙不過來。

儘管市場情緒樂觀，摩根大通的分析師Gregory Shearer在1份報告中指出，投資者的獲利了結行爲，將被包括央行在內的其他實物買家的「逢低買入」所吸收，最終使價格跌幅相對有限。

但Gregory Shearer也坦言「央行放緩購買黃金」可能成為牛市的最大風險。回顧2011年金價創高後，曾歷經長達9年的盤整期，這段歷史提醒投資人，即使金價仍具吸引力，也不宜盲目追高，應保持審慎與耐心。

Blue Line Futures市場策略師Phillip Streible更指出，若金價再度跌破4000美元關卡，恐將引發更劇烈的下跌，目標區間可能落在3850美元。

FxPro資深市場分析師庫普齊克維奇（Alex Kuptsikevich）則預測，本週金價將持續下跌，甚至可能持續更長時間。他指出，目前的情況與2020年類似，當時金價在大幅上漲後連續30週下跌。

