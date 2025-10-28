輝達還在內部評估！北市：T17、18、新洲美段等案各有優勢

台北市府產業發展局局長陳俊安今（28）日受訪指出，目前輝達還在做內部評估程序當中，希望輝達盡快地做出結論，讓市府可以繼續往下相關的程序。（記者孫唯容攝）

〔記者孫唯容／台北報導〕新光人壽同意與台北市政府合意解約，讓出北士科T17、T18地上權，台北市府產業發展局局長陳俊安今（28）日受訪指出，目前輝達還在做內部評估程序當中，希望輝達盡快地做出結論，讓市府可以繼續往下相關的程序，照過往經驗輝達如果有興趣的基地，會安排實際勘查，不過到目前都還沒有收到進一步訊息。

陳俊安表示，根據輝達提供給不管台北市、中央，還是其他縣市的需求書，都是希望大家24號前回覆，回覆後輝達會針對大家給的土地做內部評估，就他所知目前輝達還在做內部評估程序。至於有預計何時會比較明朗？陳俊安表示，希望輝達盡快地做出結論，讓市府可以繼續往下相關的程序，不過這一切還是等到輝達做出最終決定。

媒體也追問，若輝達還沒做出決定，那跟新壽的合意解約溝通是否需要暫緩？陳俊安則說，目前為止，地政局跟法務局都與新壽針對合意解約的部分，持續做相關的研商。

目前也傳出輝達有北士科T12旁的洲美國小，陳俊安表示，市府提供的場域都是經過詳細評估，每塊地都有自己的優勢，相對其他土地也有劣勢之處，市府都把相關的資訊客觀地呈現給輝達，讓輝達去做最終的決定。

另外，市府備案給輝達後，輝達是否提出其他需求？是否要求再看一次土地？陳俊安說，輝達統一規畫都是在24日以後做內部討論，內部討論除了書面上的作業外，如果針對輝達有興趣的基地，照過往的經驗輝達會安排實際勘查，不過到目前為止市府都還沒有收到輝達進一步的訊息。

