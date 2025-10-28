家戶設置屋頂光電 經部獎勵「每瓩3000元」

為鼓勵全民參與綠能轉型，經濟部針對屋頂面積1000平方公尺以下私有建築物，獎勵每瓩 3000元。示意圖。（經濟部提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部能源署說明，光電推動以具社會共識的「屋頂優先」為原則，今年亦擴大推動屋頂型光電提供獎勵措施，鼓勵全民參與綠能轉型，針對屋頂面積1000平方公尺以下私有建築物，獎勵每瓩 3000元；地面光電則以複合利用為主，並以避開敏感區為原則。

能源署表示，太陽光電推動以「屋頂優先」為原則，目前屋頂型光電占總量約64%。

環團質疑屋頂型光電的鼓勵嚴重不足，能源署表示，自今年起推動四年期「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，針對屋頂面積1000平方公尺以下私有建築物，獎勵每瓩 3000元，提升民眾設置誘因。

能源署補充，未來符合一定條件的新建物亦須設置光電，逐步朝建築物淨零減碳方向推進，並擴大盤點公有建物屋頂。

經濟部表示，地面型光電則以土地複合利用為主，申設程序均有明確規範，並依「區域計畫法」、「非都市土地使用管制規則」、「環境影響評估法」、「水土保持法」等相關法規辦理，避開環境敏感區位。

針對環保團體呼籲加嚴光電環評，能源署指出，為確保環境生態，已在去年與環境部共同修正環評規定，增加涉及環境敏感區位（例如國家公園、野生動物保護區等）、位於山坡地設置裝置容量2萬瓩以上或面積15公頃以上應實施環評。

經濟部強調，包括國家公園、一級環境敏感區、山坡地等訴求亦皆已納入環評，其餘項目例如水庫水面等，正與環境部啟動太陽光電環評標準修正作業等相關討論，以環境保護為標準，依科學數據、參考國際作法及國內社會共識進行研議，使相關法規修正符合產業需求、實務及社會期待。

能源署表示，且在今年3月修正電業登記規則，規定申請籌設前須辦理「地方說明會」、明確「地方同意函」審查事項，保障民眾知的權利及地方政府意見，並透過跨部會合作平台，統一標準、強化監管及資訊透明，杜絕不法加速程序。

