新纖桃園無人機基地動土 聚焦智慧國防前瞻產業

〔記者方韋傑／桃園報導〕新光合纖（1409）今日舉行「新光InnovHUB開工動土典禮暨無人機青創基地啟用儀式」，宣布正式啟動一座結合創新研發、試驗測試、生產製造、人才培育與實際飛行應用的全方位創新基地，為台灣無人機及新興科技產業注入全新動能。管理層看好新光InnovHUB不僅是新纖集團創新轉型的重要里程碑，更是呼應政府推動智慧國防與前瞻產業策略的具體行動。

行政院於2025年10月16日發布「無人載具產業發展策略」，宣布未來6年投入高達442億元，全面推進無人機技術研發、應用與產業鏈建構。新纖表示，旗下InnovHUB的啟用，正是緊密銜接這項國家級戰略的重要一步。園區將提供從技術研發、原型測試、小量試製到人才培育、試飛場域的完整鏈結，協助創新構想快速落地，加速技術商業化進程，並與國內外產業生態系接軌。

新纖旗下InnovHUB座落於桃園，目標充分發揮在地產業聚落優勢，主要是看好桃園擁有完整的電子、航太、精密製造供應鏈體系，涵蓋關鍵零組件、感測技術、系統整合與量產製造等關鍵環節，為無人機產業的快速試製、驗證與量產提供強大支援。管理層認為，這項地利之便，將使InnovHUB能夠成為台灣無人機產業鏈的核心節點，並提升台灣在全球市場的競爭力。

新纖董事長吳東昇表示，新光InnovHUB的願景是「探索人類新語言」，這不僅象徵著科技創新的語言，更是產業升級、跨域合作與世代共創的語言。未來，InnovHUB將以無人載具為核心，進一步擴展至人工智慧（AI）、機器人、生醫科技、3D列印、綠能技術以及資料中心（Data Center）等多元領域，打造具前瞻性的跨產業創新生態系，為台灣下一階段產業轉型奠定基礎。

此外，新纖近期也將同步成立「蓋亞資本（Gaia Capital）」，專注投入青年創業與新創事業投資，並攜手集團內外創投夥伴共同打造資金與資源平台，為創新團隊提供從技術研發到市場拓展的全方位支持。透過資本、技術與市場的多重賦能，InnovHUB將成為新創團隊走向國際舞台的重要推進器。

新光InnovHUB的動土，象徵著台灣創新產業邁向新紀元的重要起點。未來，隨著政府政策導引、企業創新資源與青年創意能量的匯聚，新光InnovHUB將與產官學研各界攜手，打造台灣無人機與新興產業的新生態，推動台灣從製造之島邁向「創新之島」。

