焦點股》順藥：法說會救不了股價 再殺跌停

順藥昨舉行法說會，未能釋出更多好的臨床數據，導致今天股價重挫跌停。圖左為晟德集團創辦人林榮錦、圖右為晟德暨順藥董事長王素琦。（圖:晟德集團提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕晟德集團旗下新藥研發公司順藥（6535）昨天召開法說會，原本市場預料法說會能釋出順藥研發的治療急性缺血性中風新藥更多好的臨床二期數據，以挽救上週數據公布後不振的股價，不過更多數據顯示，該藥在中國的臨床統計數據療效其實不明顯，三期臨床得收更多病患才有可能達到統計意義。

順藥股價今天持續疲弱，開低後摜殺跌停，跌停價244元，截至9:49分，成交量722張、跌停委賣張數約320張。

順藥昨揭露在中國的臨床二期數據，該藥在輕症的中風病人療效並不明顯，中度症狀的中風病人，約有9%的療效改善率，重症約10-11%；此外原本順藥還有另一個在歐美及台灣進行的臨床二期試驗，原本計畫要收200個病患，但只收到88位，順藥表示是因為收案進度太慢，若要完成收案至少還要1-2年，因此已提早結束。

照順藥規劃，若要在中國繼續進行臨床三期實驗，想達到臨床統計p值<0.05，規劃的臨床收案人數將達1200人，預估明年啟動臨床三期試驗，如果一切順利，該藥樂觀預估可在2030年於中國上市。

