焦點股》光寶科：法說會在即 帶量創新高

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠光寶科（2301）受惠於輝達（NVIDIA）GTC大會帶動AI伺服器題材，加上市場預期明日法說會可望釋出利多消息，激勵今日股價強勢表態，早盤高點一度觸及194元，創下歷史新天價，截至上午9時51分暫報190.5元，漲幅4.67%，成交量4萬404張。

光寶科去年開始積極搶攻輝達先進機架式電源商機，目前已將產品導入廣達（2382）集團生產的GB300 NVL72 AI伺服器，提供最佳化的電源方案，確保系統在高密度運算下穩定運作。同時，透過先進的電源管理設計，有效降低能耗並提升能源使用效率，讓AI運算平台在處理大量資料與進行高密度部署時，能展現高效能與可靠性。

光寶看好與夥伴攜手合作，有助於客戶進行高效能運算（HPC）與大型語言模型（LLM）訓練，並支援多節點擴展，涵蓋從地端到雲端的運算需求，除了優化AI訓練流程，更強化推理效能，加速生成式AI、智慧代理與實體AI等新興應用的發展，為客戶打造兼具彈性與效率的完整AI基礎設施。

光寶科技總經理邱森彬說，隨著AI成為驅動全球創新的核心動能，單一技術已不足以應對挑戰，唯有整合才能創造真正價值。光寶從電源、機構、散熱到系統方案，提供端到端的AI基礎設施整合方案。後續將增強與策略夥伴的合作力道，協助客戶部署輝達先進AI技術，實現更高效、更可靠的AI基礎建設能量。

