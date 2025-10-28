面臨巴菲特離任、利潤衰退多重利空 波克夏罕見遭降評

「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下投資公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）近日遭到分析師降評。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下投資公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）近日遭到分析師降評。消息一出，引發外界關注。

綜合媒體報導，投資銀行Keefe, Bruyette & Woods（KBW）分析師希爾茲（Meyer Shields）26日出具報告，將波克夏海瑟威評級由原先的「市場表現（market perform）」下調至「劣於大盤（Underperform）」。

對於降評原因，希爾茲指出，波克夏海瑟威面臨多重利空，包括汽車保險利潤見頂、關稅壓力、利率走低、再保險及能源業務獲利放緩、美國清潔能源稅負抵免縮減，以及巴菲特將於明年1月離任等，預料將打擊投資人信心，壓抑公司股價表現。

請繼續往下閱讀...

希爾茲除了下調波克夏海瑟威評級外，也將波克夏海瑟威目標價自74萬美元（約新台幣2267萬元）下修至70萬美元（約新台幣2145萬元），成為彭博追蹤的6位分析師中唯一給予「賣出」分析師。

受降評消息衝擊，波克夏海瑟威A股股價週一（27日）下跌約0.79%至73萬2650美元，B股股價下跌0.82%至488.07美元

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法