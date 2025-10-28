焦點股》貿聯-KY：輝達GTC火熱展開 飆史高

貿聯-KY運算及運輸事業群資深副總林明村表示，集團提供的系統級解決方案，有助於強化AI的可擴展性與效率。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕受惠於輝達（NVIDIA）GTC大會在美國華盛頓特區火熱展開，帶動台系供應鏈廠商股價強勢表態，其中，AI伺服器線束龍頭供應商貿聯-KY（3665）今日早盤股價衝上1460元，創下歷史新高紀錄，截至上午9時36分暫報1455元，漲幅6.2%，成交量1429張。

貿聯管理層表示，公司此次將在OCP大會展出最新AI機櫃與高效資料中心解決方案，大秀高速互連、電源與光學整合等領域的深厚實力，提供能優化系統效能、可靠性與可擴展性的先進技術，協助建構新一代AI與高效能運算（HPC）的基礎架構。

請繼續往下閱讀...

貿聯-KY運算及運輸事業群資深副總林明村表示，集團提供的系統級解決方案，有助於強化AI的可擴展性與效率，透過整合共封裝銅纖（CPC）、高速互連、OCP規範電源與CPO-ready光學方案，目標為資料中心營運商加速下一代基礎架構部署。

法人表示，以AI伺服器產業未來的發展來看，隨著應用、材料升級成為趨勢，賽道上的企業將能獲得更多成長機會。此外，由於全球需求持續增加，加上台鏈的技術、創新動能穩健提升，可望為業界帶來了新的發展機遇，這些因素綜合作用下，相關企業的長期營運將呈現正向發展。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法