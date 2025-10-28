才剛大漲就熄火！OPEC「一動作」瞬間壓垮油價

國際油價週一（27日）小幅收低。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週一（27日）小幅收低，因石油輸出國組織（OPEC）計畫再度增產的消息，抵銷了市場對美中貿易協議框架與美國重新制裁俄羅斯的樂觀情緒。

美國紐約西德州中級原油期貨下跌19美分或0.3%，收於每桶61.31美元。

布蘭特原油期貨下跌約32美分，跌幅近0.5%，至每桶65.62美元。

兩大基準原油期貨價格在早盤時一度下跌約1%。

4位熟悉談判的消息人士透露，由於沙烏地阿拉伯努力重奪市場份額，8個OPEC+成員國傾向在週日開會時，決定在12月再度小幅增產。

美國總統川普與中國國家主席習近平預計將於週四會晤，討論可能暫緩更嚴厲美國關稅與中國稀土出口限制的方案，此舉可望緩解市場對貿易戰的緊張情緒。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週日表示，美中官員已就一項「具體架構」達成共識，該協議有望避免美方對中國商品徵收100%關稅，並使中方暫緩稀土出口限制，本週雙方將展開後續談判。

BOK金融公司交易部資深副總裁基斯勒（Dennis Kissler）表示：「原油期貨在經歷上週大漲後暫時喘口氣，因為川普總統預定週四與習主席及其團隊會面，期望在貿易談判中能化解大部分分歧。」

基斯勒補充說，美國上週三對俄羅斯主要石油公司實施制裁，若制裁真正落實，可能打擊俄羅斯的原油出口，對油價構成支撐。

基斯勒指出：「雖然市場已將美中貿易進展與俄羅斯出口減少納入考量，但交易員仍保持謹慎，觀望這些因素究竟能在多大程度上影響全球供應。」

