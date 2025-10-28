超強阿嬤101歲不退休！每週工作6天背後有驚人原因

美國1名101歲的女人瑞還沒退休，而且每週工作6天。（示意圖，彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國1名101歲的女人瑞還沒退休，而且每週工作6天，對她而言，也許年齡只是個數字，她說工作使她保持活力與健康，如果她退休，她就會死去。

《ABC News》報導，101歲的安傑萊蒂（Anne Angeletti）與女兒和孫女共同經營於新澤西州克雷斯基爾（Cresskill）的珠寶店「好奇珠寶商」（Curiosity Jewelers），她經常往返於紐約市區，為了事業奔波。

安傑萊蒂每週工作6天，她說工作讓他活得更踏實，「如果我退休了，我就會死去」。她總是關心顧客，而且辛勤工作，確保每個顧客的訂單都是完美的。

據報導，安傑萊蒂小時候就輟學，到紐約市布魯克林區（Brooklyn）的雜貨店幫家裡工作，後來她的丈夫去參加第2次世界大戰後，她到海軍造船廠工作並擔任服務生。

如今，她和女兒、孫女一起在自己的商店做生意。安傑萊蒂說，成功的首要原則就是照顧好自己。「你必須洗澡、必須吃飯、必須照顧好自己，如果你不喜歡你正在做的事情，那就改變它，善用每1天。」

對安傑萊蒂來說，珠寶生意讓她感到個人志向得以實現，而且不斷前進，「我每天都很快樂的工作」，她還說：「如果我退休，我就會死。」

