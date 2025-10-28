含"積"量逾40％台股ETF出列！近1週績效亮眼

持有台積電逾40%台股ETF近一週漲幅前10名。（資料來源：CMoney）

〔記者卓怡君／台北報導〕受美股激勵，昨日台股雙喜臨門，大盤開高一舉衝破歷史高點，盤中突破28000點，創下收盤以及盤中最高紀錄，尾盤漲幅收斂，收在27993.63點，距離2萬8000點大關近在咫尺，護國神山台積電（2330）盤中平了先前1500元歷史天價，也帶動含積量高的台股ETF績效長紅。

觀察台股ETF中，共有39檔成分股中持有台積電，以持有比例來看，其中以元大台灣50（0050）持有70.28%最多，其次為富邦台50（006208）持有61.79%，其他包括群益台ESG低碳50（00923）在內共12檔台股ETF都有四成以上的持有，這些含積量高的台股ETF也連帶績效水漲船高。以近一週績效來看，群益台ESG低碳50（00923）與00881以3.29%同時居冠。

請繼續往下閱讀...

群益台ESG低碳50經理人邱郁茹表示，台股仍有望維持高檔震盪偏多走勢，主因在於降息循環開啟、企業獲利回升與產業結構升級三大支撐。AI需求旺盛，帶動今年台灣出口表現強勁，主計處大幅上修今年經濟成長率至4.45%，在經濟保有韌性，與AI大勢加持下，帶動台股大盤屢創新高。整體看來，在AI長線趨勢不變下，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利、資本雙漲利多。台灣廠商在半導體設計、先進封裝、電源模組與散熱製程等領域具備完整供應體系與高競爭力，可望在AI運算浪潮中持續受惠。

市場法人表示，00923在10月初放寬台積電權重上限，目前持有台積電比例已超過41%，隨大盤上漲能力更佳，相對於傳統市值型ETF僅考量市值高低，新一代市值型ETF 00923挑選龍頭股時，加入ROE>0的篩選因子，即成分股的基本條件需先滿足「有獲利」；而企業賺錢只是基本門檻，00923同時考量長期減碳趨勢，排除排碳成本相對高的企業後，再優選50大龍頭企業，組合成投資人可安心長期存股的標的。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法