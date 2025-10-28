川習會談什麼？彭博曝交易員指南 「5大行業重點」一次掌握

在川普亞洲之行及與習近平會晤，市場交易員正關注5大關鍵領域行業議題變化。（資料照，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕川習會前夕，市場投資人正神經緊繃，關注從稀土、國防到農產品等多個產業的重大潛在變化。《彭博》27日也報導了川習會來臨前的交易員指南，包括稀土、國防、貨物轉運、大豆及農場品與貨幣等議題，正是目前投資人緊盯的關鍵領域。

《彭博》認為，此次中美雙方領導人若會晤順利，可能成為一個穩定的里程碑；但反之，若未能找到共同點，可能會重新引發波動並引發市場大幅拋售。

目前全球基金經理人正前密切關注的5大行業，其中的稀土部分，以往稀土中的這些元素，包括鈥、銪、鐿、銩、鉺等，在任何投資經典著作中都未曾出現，但現在正迅速成為華爾街詞彙中不可或缺的一部分。

中國掌握全球約70%以上的稀土供應，卻在近期再次的緊縮出口管制，衝擊先進武器、晶片與高階車用所需的稀土供應。因此，據美國官員透露，川普將在此行中爭取「關鍵礦產協議」，聚焦於建立可靠供應鏈、並強化對美投資。

對此，法國巴黎銀行亞太股票及衍生性商品策略主管Jason Lui表示，中國再次管制稀土出口，將影響日本、台灣和韓國，這對三個市場來說，是一個共同的威脅。

防禦部分，台灣議題是美中關係中最棘手的問題，也成為川習會晤中的矚目焦點。Reed Capital Partners 副首席投資長Gerald Gan 表示，若川普選擇打「台灣牌」，可能觸動台灣股市震盪，並引發全球股市的避險情緒。

包括韓國、中國、日本的區域軍工與國防題材可能在安全問題升溫時受惠。

此外，與全球半導體相關的轉運（Trans­shipment），同樣受到東南亞投資者高度關注。美國為遏制中國產品繞過現有關稅，提議將對「轉運」自該地區的商品徵收40%，而越南首當其衝。

亞洲前沿資本駐香港的基金經理魯奇爾·德賽（Ruchir Desai）表示，如果美國對於40%轉運關稅的政策更加明確，投資者對越南持續多頭市場的信心將會增強，將進一步支撐越南供應鏈遷移的前景。

同樣備受矚目的，還有高度政治敏感的大宗商品「黃豆」。近期，川普將敦促北京重啟向美國進口黃豆，但中國仍未向美採購任何新收成黃豆，已轉向巴西尋求創紀錄的出口量。

這反映出，北京再度將農業貿易當作談判籌碼。Marex穀物和油籽執行董事理查德·布滕肖 （Richard Buttenshaw） 表示：美國對大豆相當重視，如果川普空手而歸，那將是他們不願看到的尷尬局面。

《彭博》指出，過去2週芝加哥全球基準大豆價格上漲了約5%，因投資人押注華盛頓將敦促北京恢復從美國購買大豆，而大豆價格上漲也帶動了小麥和玉米價格的上漲。

另外，在於貨幣／匯率部分，隨著美中會談及新一輪貿易談判成果，外匯市場情緒可能被重新設定。如果雙方關係出現緩和跡象，市場將對人民幣、韓元與台幣等亞洲貨幣態度轉為正面。

華僑銀行外匯分析師Christopher Wong指出，雖然美中關係緊張可能持續壓抑以人民幣為代理的韓元與台幣，但若出現某種程度的停火或有利結果，這些代理貨幣有恢復潛力。

