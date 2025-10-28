日鬆一氣！貝森特讚賞“早苗經濟學” 未提日圓貶值

日本鬆一氣！貝森特讚賞“早苗經濟學”，未提日圓貶值。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與日本財務大臣片山皋月首次面對面會談時，對日本首相高市早苗的擴張性財政政策表示讚賞，然而，兩人沒有就貨幣政策的細節或9月份美日簽署的外匯聯合聲明的細節展開討論。分析稱，此舉可能令日本方面鬆了一口氣，因為他們先前擔心貝森特可能會提及日圓疲軟問題。

外媒報導，貝森特告訴片山皋月，早苗經濟學（Sanaenomics）延續了安倍經濟學（Abenomics）的精神，似乎運作良好，並釋放出非常積極的信號。

貝森特在會談開始時對片山皋月說道，很榮幸能在日經225指數突破5萬點的這一天來到這裡。

片山皋月補充說，兩人沒有就貨幣政策的細節或9月份美日簽署的外匯聯合聲明的細節展開討論。

媒體分析稱，片山皋月轉述的貝森特言論，對高市早苗主導下的擴張性財政政策給予了正面評價。此舉可能令日本方面的政策制定者鬆了一口氣，因為他們先前擔心貝森特可能會提及日圓疲軟問題。

貝森特先前曾多次就匯率趨勢和日本央行政策發表看法。本月早些時候，他在國際貨幣基金組織年會期間表示，如果日本央行繼續執行正確的政策，日圓將穩定在「合適水平」。而在8月，他則間接呼籲升息，稱日本央行在應對通膨方面「落後於情勢」。

日本央行本週稍晚將召開會議，鑑於近期日本國內政治不確定性，市場普遍預期將維持利率不變。但外界認為，日本央行可能在未來幾個月再次升息。

由於日圓持續疲軟被視為讓日本出口商在與美國同行的競爭中獲得不公平優勢，外界原本預期貝森特和片山會討論匯率問題。

本週一，日圓兌美元一度跌破153關口，短暫觸及153.26，隨後在亞洲時段晚間時回升至152.84附近。

今年9月，貝森特與片山皋月的前任加藤勝信簽署了關於貨幣的協議，重申兩國共同承諾讓市場決定匯率，避免透過操縱貨幣取得競爭優勢。

片山皋月表示，週一兩位財長也討論了對俄羅斯的製裁問題，但她未透露細節。目前，美國正加緊遏制俄羅斯的能源銷售，這是俄方為烏克蘭戰爭籌資的主要來源。

貝森特本月稍早在華盛頓與加藤會面時，曾敦促日本停止進口俄羅斯能源。然而日本方面表示，出於能源安全考量，不打算停止購買俄羅斯液化天然氣。去年，日本約有8%的液化天然氣進口來自俄羅斯。

