財經 > 財經政策

美股收盤》美中將達成貿易協議 美股全收紅、台積電ADR漲1.10％

2025/10/28 07:27

美國華爾街股市27日漲勢強勁，4大指數收盤皆再創新高。（法新社）美國華爾街股市27日漲勢強勁，4大指數收盤皆再創新高。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕市場看好美中兩國達成貿易協議，加上投資人正觀望大型科技公司本週財報，美國華爾街股市27日漲勢強勁，4大指數收盤皆再創新高。

綜合媒體報導，美中經濟官員敲定貿易協議框架，美國總統川普及中國國家主席習近平30日將在南韓會面。川普對此指出，預料將與習近平達成協議。目前針對美中擬定雙方貿易協議框架，對於化解兩國貿易爭端十分重要，同時也有助於緩解投資者擔憂。

本週微軟、Alphabet、蘋果、亞馬遜及Meta將公布財報，投資人密切關注，上述公司27日也全數收紅。焦點個股部分，高通（Qualcomm）日前發表兩款用於資料中心的AI晶片，預計明年開始商業化供應，高通27日收盤暴漲逾11％；台積電ADR上漲1.10%，收在298.25美元。

道瓊工業指數上揚337.47點或0.71%，收47544.59點。

標準普爾500指數攀漲83.47點或1.23%，收6875.16點。

那斯達克指數勁揚432.59點或1.86%，收23637.46點。

費城半導體指數揚升191.04點或2.74%，收7167.98點。

