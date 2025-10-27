自由電子報
高檔進場臉綠了！黃金跳空閃崩跌破4000美元大關

2025/10/27 23:32

金價呈現回檔走勢。（彭博資料照）金價呈現回檔走勢。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金賣壓持續出籠，國際金價週一（27日）亞洲交易，現貨黃金價格跳空大跌逾50美元至每盎司4058.61美元。紐約早盤重挫近3%，至每盎司3993.81美元，跌破4000美元大關。

《彭博》27日報導，金價自8月中旬開始強勁上漲，上週一度升至略高於每盎司4380美元的歷史高位，但隔天因獲利了結賣壓出籠，突然大逆轉暴跌6%。上週五（24日）黃金現貨價下跌0.2%，報每盎司4118.29美元，盤中稍早曾跌近2%；12月交割黃金期貨下跌0.2%，報每盎司4137.80美元。此前數週，技術指標一直顯示金價處於超買狀態。

隨著美中貿易進展緩解避險需求，黃金本週延續跌勢，紐約週一（27日）早盤重挫近3%，至每盎司3993.81美元，跌破4000美元大關。

報導說，金價下跌也為逢低買家提供了進場良機，從新加坡到美國，交易商都看到了大量買家湧入黃金市場。

