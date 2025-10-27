月領4.5萬退休金怕淪下流老人 78歲阿公連「白包」也要省

退休後失去收入，許多長者會擔心老年破產。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕老年破產真的很令人擔憂，一位78歲日本阿公有1500萬日圓（300萬）資產，月領22.7萬日圓（約台幣4.5萬）的退休金，因擔心物價上漲及未來的醫藥費等支出，自爆節省開銷的方式就是盡量縮減婚禮禮金、白包等。

日媒《All About》報導，說道退休後的煩惱，財務是一大擔心。特別是日本金融廳發布報告後，2000萬日圓（約台幣400萬）退休金成為熱門話題，有些人似乎對事業上未能取得更大成功感到遺憾。

為了過安穩的生活，你需要在工作期間賺多少錢、存多少錢？《All About》進行一項調查，介紹一位居住在富山縣的78歲男性真實案例。

這位退休阿公與75歲的太太住一起，退休前年收入800萬日圓（約台幣160萬），目前擁有1200萬日圓（約台幣240萬）儲蓄及300萬日圓（約台幣60萬）的風險資產，目前月領22.7萬日圓退休金。被問及對目前的退休金是否滿意時，78歲阿公直言「不滿意」。

他解釋，儘管跟其他人相比，自己的退休金不算低，但僅能勉強維持生計，2人每個月的支出約為25萬日圓（約台幣5萬），坦言「有1、2個月光靠養老金是不夠的」。阿公目前沒有工作，正靠著「提領儲蓄」來彌補支出缺口。

作為一名退休老人，他似乎正在創造性地管理家庭財務，例如「提前決定需要多少錢來支付生活費用」，並在該範圍內撙節開支。阿公還自爆藉由盡量縮減婚禮禮金、白包以及與朋友往來的開銷來降低支出。

阿公表達了自己的擔憂，他說「考慮到物價上漲，我很擔心現在的生活方式，不知道什麼時候需要照護，錢夠不夠？」

儘管有財務上的擔憂，退休生活也有許多樂趣，阿公也很珍惜與家人在一起的時光。他說，現在有很多空閒，不僅可以做喜歡做的事，和孫子們一起玩也很有趣。

