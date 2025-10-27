美媒：2029年市值要達3兆美元 台積電需解決2大問題

美國投資媒體《The Motley Fool》 的分析認為，台積電市值若要在2029年之前達到3兆美元，須解決2大問題。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕3兆美元（新台幣92.2兆元）市值俱樂部是1個相當獨特的群體，目前，全球只有4家上市公司突破過這個門檻--輝達、蘋果、微軟和Alphabet（Google母公司）。不過，美國投資媒體《The Motley Fool》 的分析認為，在2029年之前可能會有更多公司加入這個獨特的俱樂部，其中之一就是台積電。

台積電還有很長的路要走，因為該公司目前的市值僅達1.5兆美元（新台幣46.1兆元），因此，要想在2029年之前擠進這個俱樂部，股價需要在4年內翻倍。如果能做到這點，台積電的表現將輕鬆跑贏大盤，使其成為1檔現在必買的股票。在人工智慧（AI）浪潮席捲全球下，台積電完全有能力實現這個目標。

台積電是全球領先的晶圓代工廠商，其營收規模遠超過其他晶圓代工廠商，但該公司在AI競賽中必須保持中立地位，因為它生產著每家科技公司所需的晶片。無論是輝達、超微半導體（AMD）、博通或是任何1家科技公司部署運算單位，他們的晶片都來自台積電，這使得台積電成為AI供應鏈的關鍵一環。

台積電正在著手解決的首要問題是擴大其全球佈局。外界對台積電最大的擔憂之一是，其地理位置緊鄰中國。對中國可能採取的行動的政治擔憂可能會影響股市情緒，而遭中國接管將導致台積電股價下跌，這也會拖累其他市場，因為所有大型科技公司都依賴台積電的晶片。

為了實現業務多元化，台積電正在全球建設多個晶片製造廠，其中在美國投資了1650億美元（新台幣5.07兆元）。這種多元化將有助於確保台積電的全球供應鏈安全，並緩解對單一製造地點出問題的擔憂。

台積電需完成的第二項任務是因應能源危機。AI資料中心是能源消耗大戶，這已不是什麼秘密。在不久的將來，能源容量可能成為美國的一大限制因素，但台積電的最新技術部分解決了這個問題。

台積電本季已將2奈米晶片投入量產，其改良可能會改變晶片的能耗。該公司管理層表示，在相同速度下運作時，2奈米晶片的功耗比上一代3奈米晶片低25%至30%。如此大幅的能耗改進，可以增加在有限能源供應下運行的運算硬體數量，從而使超大規模AI企業能夠實現其建設計劃。

這些2奈米晶片價格不菲，這項新技術將使超大規模AI企業花費相當多的資金，但這些資金將有助於推動台積電崛起，到2029年成為一家市值3兆美元的公司，而今年年初台積電管理團隊制定了未來5年實現20%年複合成長率（CAGR）的路線圖。

如果台積電未來4年營收成長率達20%，就足以使其營收翻倍。只要台積電維持利潤率和股數，如果業務和股價保持關聯性，股價就能翻倍。分析認為，由於大規模的AI資料中心建設，台積電20%的成長率是可以實現的。

