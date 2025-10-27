離岸風電新增量躍居全球第2背後推手 陳崇憲升能源署副署長

現任經濟部能源署再生與前瞻能源發展組組長陳崇憲，陞任經濟部能源署副署長。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部今（27日）正式發布人事命令，由現任經濟部能源署再生與前瞻能源發展組組長陳崇憲，陞任經濟部能源署副署長。經濟部表示，此項人事任命，旨在借重陳副署長於能源技術與政策推動上的深厚資歷與卓越成效，持續加速國家能源轉型與前瞻發展。

陳崇憲是台灣大學化學工程學系博士，自民國1999年通過公務人員高等考試三級考試化學工程類科以來，投入公職服務多年，資歷完整、具備豐富的實務經驗與扎實的行政能力。

陳崇憲自2011年起即在經濟部能源局（現能源署）擔任要職，歷任科長、專門委員及組長等職務，並自2023年9月26日起擔任再生與前瞻能源發展組組長，統籌能源政策規劃與推動工作。

能源署細數陳崇憲任內主要績效，一是推動我國離岸風電業務，台灣在2024年國際新增容量全球躍居第2、累計裝置容量排名全球第5名，是亞洲國家中第2名。

二是促進台灣與多國就能源領域的交流合作，例如主導第9屆台灣/荷蘭能源科技合作、第6屆台英能源對話、第19屆台英再生能源交流會議及2024台灣-北歐永續能源論壇等多場國際會議，並曾擔任APEC新及再生能源專家小組主席。

三是深耕國內新及再生能源相關技術發展，涵蓋離岸風電、太陽光電、碳封存、氫能及儲能等前瞻技術。

四是推動重大專案，包括負責辦理沙崙科學城示範場域、高雄海洋科學產業專區及再生能源推動計畫等行政院重大能源專案。

