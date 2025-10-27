不必要痛苦雖已避免 分析師：川習簽署協議前僅貿易戰休兵

市場關注川習會結果。（法新社資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕美中吉隆坡貿易談判達致的貿易架構，為美國總統川普與中國國家主席習近平簽署協議奠定基礎。川普昨表示，「我認為我們將帶著協議而歸」。野村控股亞太股票策略師塞斯（Chetan Seth）指出，美中具建設性的貿易談判為股市立下正面基調，「本週所有的焦點將落在川習會與美國科技巨頭的財報上」。

新加坡盛寶銀行投資策略長查納納（Charu Chanana）表示，這對雙方看似是一場勝利，美國抑制了稀土與電子產品有關的通膨及供應鏈風險，而中國避免了全面的關稅，並維持了出口管道暢通，「但直到川習簽署協議，否則這只是貿易休兵的延續而非突破」。

他認為，對於中國，出口商、硬體製造商、電動車供應鏈、物流與網路平台是可能的贏家。對於美國，科技硬體與半導體公司有望因供應鏈透明度的提升以及通膨壓力放緩而受惠。

激石策略師吳迪琳（Dilin Wu）指出，市場短期反應可能審慎樂觀，亞洲與中國股市可能受惠，尤其是科技、製造與出口有關的產業。市場仍然關注川習會結果，因此任何漲幅或許有限，比較是反映對風險資產情緒的改善，而非市場的大幅飆漲。

墨爾本Vantage Markets分析師陳碧菲（Hebe Chen）說，對於數月之久的關稅混亂，一個「明確的」訊號正是美中雙方目前所需要的。對川普而言，這是為了清理關稅戰場，以進入下一個政策階段。對於習近平，這是在政治上與經濟上，結束漫長且無法再承受的拉鋸戰之必要措施。

她補充，雖然川習會談或許象徵意義大於實質協議，但掃除讓雙方關係緊張的障礙，即使是短暫的，也有助於恢復美國與亞洲股市的信心。

瑞穗銀行亞洲（不含日本）宏觀研究主管瓦拉坦（Vishnu Varathan）表示，川普釋出的訊號對美中雙方都有利，亦即「不必要的痛苦已避免」，隨著壁壘降低，以及美國軟體出口受阻的陰霾消散，科技股可能表現良好。

Capital.com高級市場分析師羅達（Kyle Rodda）認為，這對亞洲地區，特別是中國股市是件好事，尤其如果關稅下降，亦即撤銷或降低芬太尼關稅，中國將除一個經濟制約因子。顯然，中國經濟仍然疲軟，或許深陷通縮狀態。

