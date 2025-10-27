關稅衝擊淡化、貨物稅減徵助攻 消費者信心指數「止跌回升」

10月消費者信心指數（CCI）今公布，國內經濟景氣、就業機會、購買耐久財等指標自四月以來呈現相對低迷，終於在本月「止跌微幅回升」。（示意圖，法新社）

〔記者廖家寧／台北報導〕10月消費者信心指數（CCI）今公布，國內經濟景氣、就業機會、購買耐久財等指標自四月以來呈現相對低迷，終於在本月「止跌微幅回升」。中央大學經濟學系教授吳大任分析，目前台灣在等待關稅拍板的「空窗期」，不確定性雖仍在，指數雖相對低迷，但民眾感受上關稅因素對國內經濟的衝擊減弱，不少家庭在股市帳面上也有賺錢，加上汽機車貨物稅減徵利多、美製車進口關稅調降等因素也提振消費者在未來半年內購買汽車等耐久財的信心。

中央大學台灣經濟發展研究中心今公布10月消費者信心指數（CCI）總指數為63.96點，較上月下降0.73 點。CCI的6項分項指標中，物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、購買耐久性財貨等5項指標上升，僅投資股票時機下降。

請繼續往下閱讀...

上升幅度最多的是「未來半年就業機會」，10月調查是69.58點，月增2.51點；上升幅度第二的指標是「未來半年物價水準」，10月調查32.22點，月增2.27點。

「未來半年家庭經濟狀況」10月調查為74.71點，月增2.17點，「未來半年國內經濟景氣」10月調查為78.35點，月增2.17點，上升幅度最少的指標是「未來半年購買耐久性財貨」，10月調查為92.37點，月增1.67點。另中央大學與台灣房屋調查協辦的「購買房地產時機」指標，10月調查為90.42點，月增1.48點。

5項分項指標與購買房地產指標自4月以來逐月下降，本月終於「止跌回升」，吳大任分析，台灣房市基本需求還在，但買賣雙方在認知上有較大的落差，觀察近期房價微幅下降、不是崩盤，交易量持續萎縮，意味著需求仍在，購屋是龐大支出，有意購屋者謹慎評估，持續觀望。

吳大任續說，雖經濟櫥窗股市表現亮眼，但對等關稅最後稅率尚未公布、232條款調查也尚未定案，上述經濟不確定因素與風險的威脅仍在，因此房市買方持續觀望經濟如果走下坡，那麼房價有可能進一步下跌，「大家都是在等房價下跌再進一步進場，所以買賣雙方都在觀望，也造成交易量下降」。

另一方面，吳大任指出，對等關稅是在今年4月2日正式宣布，房地產信心指標其實在今年3月之前都維持樂觀水準、100點左右，對等關稅影響浮現後，房市信心指標才逐月下降，到了本月才止跌回升。觀察對等關稅對台灣有影響，但影響程度並無想像得那麼大，出口、股市都在創新高，上述指標讓民眾對房地產與耐久財的信心逐漸穩定下來。

吳大任表示，目前台灣在等待關稅拍板的「空窗期」，不確定性雖仍在，但民眾感受上關稅因素對國內經濟的衝擊減弱，不少家庭可能股市帳面上也有賺錢，加上汽機車貨物稅減徵利多、美製車進口關稅調降等因素也提振消費者在未來半年內購買汽車等耐久財的信心。

本月唯一下降的指標為「未來半年投資股票時機」，10月調查是36.52點，較上月下降15.16點。吳大任分析，調查結果與股市大漲不同調，反映的現象是民眾審慎評估股市高點可能有下修空間，高點並非進場的最佳時機點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法