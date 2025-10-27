鴻海震撼宣布AI投資計畫 1年內砸420億採購超算設備

鴻海公布重大投資計畫內容，將以不超過420億元的價格採購AI算力雲端業務營業用資訊設備，以建置AI算力集群暨超算中心。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）近年持續強化旗下AI運算能量，管理層今日晚間拋出震撼彈，公布重大投資計畫內容，集團將以不超過420億元的價格採購AI算力雲端業務營業用資訊設備，以建置AI算力集群暨超算中心，擴展雲端算力服務平台，加速智慧製造、智慧EV、智慧城市等三大智慧平台發展。

鴻海表示，此項重大投資計畫預計自今年12月起算1年內陸續展開。管理層先前已曾經多次表明攜手輝達，透過超級晶片GB200伺服器在台灣高雄建置先進算力中心，驅動集團三大智慧平台，雙方也將持續深化在AI、電動車、智慧工廠、機器人、智慧城市等多領域合作，為產業做出更多貢獻。

鴻海董事長劉揚偉曾表明，鴻海攜手輝達在高雄軟體園區建置的先進算力中心，總計共64櫃、4608顆GPU，預計2026年完工。藉由輝達強大的AI技術，結合鴻海龐大的製造規模，展現AI所帶來的強大競爭力。首先，智慧製造平台方面，透過生產線的規劃，涵蓋既有AI伺服器產品的製造、電動車組裝廠，並透過影像辨識技術，結合集團AMR協同產線運作，以做到產能利用最佳化。

鴻海初步規劃旗下鴻華先進橋頭新廠，將成為集團指標性AI工廠之一，結合數位孿生導入雲端互聯技術、虛實產線協同運作及數位即時監控，確保生產品質，以應付目前鴻華電動巴士訂單大於產能的市場需求。智慧EV平台方面，雙方所合作的電動車先進輔助駕駛系統（ADAS）平台，將導入鴻海後續設計的車款上，同時也正和歐美傳統車廠洽談專案中。

此外，針對NVIDIA新一代晶片，鴻海和輝達共同規劃「艙駕合一」的智慧出行方案，致力於打造第三生活空間。關於圍繞在高雄的智慧城市平台，除了雙方合作建置的先進算力中心，也將結合生態系夥伴推動生成式AI應用方案的實質落地。目前集團已協助高雄市政府導入智慧化公共運輸管理，後續將針對數位治理、醫療健康領域，引進生成式AI技術，惠及當地市民、政府、企業及到訪遊客。

