台達電印度動土擴廠 新智慧產能同步上線

台達電（2308）積極強化印度產能，旗下位於坦米爾那都邦克里希納吉里廠區啟動擴建工程，同步啟用全新智慧製造產線。（台達電提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）積極強化印度產能，旗下位於坦米爾那都邦克里希納吉里廠區啟動擴建工程，同步啟用全新智慧製造產線，象徵集團逐步深化「印度製造」戰略，目標為全球供應鏈注入更高效率的工業自動化能量。

台達電子全球事業營運執行副總裁尹鏇博指出，克里希納吉里廠自2020年設立以來，已成為集團全球製造體系中的關鍵據點，此次擴建代表公司長期落實「印度製造」政策的承諾。公司將持續強化當地生產與人力環境，打造安全且充滿活力的工作與生活生態，以確保員工與企業共同成長。

台達電子印度區總裁林正彬表示，克里希納吉里廠不僅象徵集團在印度製造方面的實力與創新，也體現台達在軟硬體整合與環保生產上的核心優勢。此次新啟用的智慧製造產線，也將推動在地技能培訓與產業升級，使印度成為台達全球智慧製造與永續發展的重要據點。

台達電統計，截止今年第三季底，克里希納吉里園區占地約95英畝（38萬4446平方公尺），員工總數超過3800人，現有四棟大型廠房，主要生產高效率電源供應器、直流無刷風扇、通訊電源系統、工業自動化設備、資料中心基礎設施及電動交通解決方案。未來新增的兩棟廠房將進一步擴充相關產品線的產能，服務印度內需與海外市場。

台達電此次新啟用的智慧產線採用自有的管理技術，導入六軸關節機器人、四軸機器人、伺服控制系統、可程式邏輯控制器與工業網路交換器，能自動完成產線切換並即時協調生產資料與物料物流，使生產效率最高可提升達95%。

此外，該廠以53%再生能源運作，包括6.9百萬瓦的太陽能設施與風電採購，水資源回收系統每日處理量可達180萬公升，也設有雨水收集設施，並依印度官方規範執行廢棄物管理，台達電計畫將當地打造為智慧製造、技能發展與永續營運的全球示範基地。

