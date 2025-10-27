越南榴槤出大事了！2000個貨櫃滯留邊境 農民含淚以跳樓價殺出

越南榴槤之前遭中國收緊進口規定，近期又因化學殘留檢測實驗室暫時關閉，損失慘重。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕由於越南出口榴槤因化學殘留檢測實驗室暫時關閉，近2000個貨櫃的多樂省榴槤滯留在邊境口岸和倉庫。貿易商停止購買，當地數百個正處於收穫期的榴槤園，正面臨果實成熟後掉落腐爛，或低價賣給商販的困境。一位果農泣訴，批發商先前開價每公斤8.2萬越南盾（約台幣98.4元），後來取消交易，現在只能以每公斤2萬至2.5萬越南盾（24至30元）賣給小販，跌幅高達75%。

越南快訊報導，多樂省榴槤協會主席黎英忠 （音譯，Le Anh Trung） 表示，10 月 11 日起，負責榴槤出口化學殘留檢測的機構停止接受樣品。他們也沒有公佈先前檢驗批次的結果，導致企業無法獲得出口所需的認證。

由於實驗室停止檢測，大約 2000 個貨櫃的多樂省榴槤被滯留在倉庫、包裝設施和邊境檢查站達 10 至 15 天，對出口商造成重大損失。該協會表示，滯留的貨物有變質和殼破裂的風險，可能會降低品質。

檢測暫停還迫使工廠和合作社停止向果農購買水果，從而壓低了價格。貿易商出售的A 級榴槤價格已從每公斤 10 萬越南盾（約台幣120元）降至 8 萬越南盾（約台幣96元）左右。

更慘的是，由於出口枯竭，化學殘留檢測延遲，貿易商被迫停止購買，當地數百個正處於收穫期的榴槤園，正面臨果實成熟後掉落腐爛，或是不得不低價賣給小商販的困境。

果農Doan Thi Thuy在 Krong Pak 縣擁有一個擁有 100 多棵榴槤樹的農場，她說，最近幾天榴槤開始從樹上掉下來。

她說，一些批發商曾開價每公斤8.2萬越南盾，甚至還支付了訂金。但後來他們取消了交易，她只能以每公斤2萬至2.5萬越南盾的價格，將已經過熟的水果賣給小商販。

擁有三公頃榴槤種植園的 Doan Kiem 表示，他以合約價格四分之一的價格向任何願意購買的人出售原本要賣給出口商的榴槤。他估計，他每年要花費 6 億越南盾（約台幣72萬）來照顧他的 500 棵樹，當前的災難讓他遭受了數億越南盾的損失。

Doan Kiem 過去幾天他已經停止採收，任憑果實掉到地上。他稱，「去年我的果園賺了幾十億越南盾，今年雖然豐收，卻因檢測暫停而面臨損失。如果當局能迅速恢復檢測，農民的損失就會少很多。

一家貿易商表示，他們的榴槤貨物已經存放了 15 天，導致榴槤開裂變質，損失達數十億越南盾。

榴槤協會表示，多樂省數百名榴槤種植戶正遭受困境。出口商也陷入困境，他們只能等待檢測結果。

報導提及，越南有24個經中國海關批准的實驗室，每天可檢測3200個樣本。許多實驗室一直處於滿載運作狀態，導致設備故障。越南北部一家檢測中心在給企業的通知中表示，並在週一恢復營運。

