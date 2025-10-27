與中建交被耍了？諾魯由富變窮 新賺錢術竟是靠「這國」

諾魯近日與澳洲一份價值3.88億美元的MOU，協助安置非法入境澳洲的難民。（圖取自諾魯官方臉書）

〔財經頻道／綜合報導〕2024年二度與台灣斷交、轉向中國的諾魯，為籌措經費，找到另一個收入來源，諾魯近日與澳洲一份價值3.88億美元（約台幣119億）的MOU，協助澳洲安置非法入境的難民。外媒直言，諾魯「非傳統的賺錢計畫」凸顯該國「由富變窮」窘況。

諾魯在官方臉書PO文稱，瑙魯與澳洲持續合作邁入另一個里程碑，2國在10月21日簽署一份價值3.88億美元的MOU，內容涉及澳洲社群中部分特定人士，也就是「特殊群體」，在諾魯安置的計畫。

請繼續往下閱讀...

諾魯表示，這筆資金將投入新設立的「瑙魯信託基金二號」（Nauru Trust Fund 2），用以支持這項為期30年的長期合作安排。此資金獨立於先前一次性支付的2000萬美元（約台幣6.1億）設立費用，以及每年額外的營運經費資助之外。

代表諾魯政府簽署的內政部副部長卡姆（Tawaki Kam）表示，這項協議重申了諾魯與澳洲在移民與安置管理上，秉持人道、合法及相互尊重的共同承諾；而第二個信託基金的建立，體現了政府追求經濟韌性的目標。

卡姆強調，透過這項安排，諾魯再次拓展了自身的發展選項，以保障下一代的福祉，並強化國家的永續未來。

諾魯曾因磷酸鹽致富。（圖取自諾魯政府官網）

對於諾魯積極找尋經濟來源，外媒《ABC》長文報導，直言諾魯非傳統的賺錢計畫是一個「由富變窮」的故事。報導稱，諾魯國土面積僅 21 平方公里，位於澳洲和夏威夷之間的偏遠地區，曾是世界上人均收入第二高的國家，僅次於石油資源豐富的沙烏地阿拉伯。

但到了21世紀，它失去了大部分的繁榮。諾魯找到了另一個收入來源，9月悄悄簽署了一項新協議，澳洲將向諾魯提供 4 億多美元（約台幣123億），用於接收數百名因高等法院的 NZYQ 裁決而陷入困境的非法移民。「NZYQ群體」是在澳洲因非法居留但因2023年澳洲高院裁定無限期拘留違憲而獲釋的難民申請者。澳洲還將每年支付近 7000 萬美元（約台幣21.5億）來支付其持續費用。

觀察家稱，這是諾魯非傳統經濟故事的最新篇章，其中既有驚人的增長，也有採礦業的蕭條。諾魯透過出售純度極高的磷酸鹽（一種肥料的關鍵成分）而致富。20 世紀 70 年代物價高漲時，該國的人均 GDP 估計為 5 萬美元。

儘管磷酸鹽礦床需要數千年的時間才能形成，但諾魯很快就耗盡了它們。1990 年代，諾魯的收入開始減少，其賺到的錢都因投資失誤和政府腐敗而損失殆盡。於是，該國在其他地方尋找新的收入來源，包括倫敦的劇院。

1993 年 6 月，100 多名諾魯政要飛往英國參加音樂劇《Leonardo the Musical: A Portrait of Love》的首演之夜。這是一部巨大的失敗之作，評論也十分嚴厲。該音樂劇在一個月內結束，諾魯損失了數百萬美元。

諾魯曾因出售護照給蓋達組織（Al-Qaeda）成員而爆發醜聞。（資料照，法新社）

瑙魯在其他投資上也遭受了損失。到了 21 世紀，其收入大幅下降，負債累累，不得不出售諾魯之家等資產。與此同時，氣候變遷導致的海平面上升威脅著緊鄰海岸的社區。從那時起，這個島國創收的嘗試因其錯誤的原因而成為頭條新聞。

一次出售護照的嘗試以失敗告終，2003 年，諾魯官員將公民身分賣給了後來在亞洲被捕的蓋達組織（恐怖組織）成員。最終，它放棄了這些有爭議的計劃。

報導表示，諾魯與澳洲達成的一系列難民安置新協議將為諾魯的國庫注入更多資金。諾魯還啟動了一項新的護照銷售計劃，旨在最終實現每年創收 6000 萬美元（約台幣18.4億）的目標。諾魯自今年2月啟動「氣候韌性國籍」（climate resilience citizenship）計畫，一本「黃金護照」10.5萬美元（約台幣322萬），半年僅批准6件不如預期。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法