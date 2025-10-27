房仲業現轉職潮 凱基人壽祭首年百萬年薪跨界徵才

凱基人壽積極推動跨界徵才，推出最強財補方案，助轉職者打造高收入新藍海。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕房市低迷衝擊房仲生計，根據房仲全聯會調查，今年超過6成從業人員業績年減2成以上，近4成有意轉職。看準這股轉職趨勢，凱基人壽向房仲業者招手，推出「房仲x保險」轉職計畫，祭出業界金額最高的培育津貼，首年度薪水有望破百萬，協助房仲人員無縫轉職，打造穩定高收入的新藍海。

根據凱基人壽內部統計，近5年晉升的主管中，前一份職業佔比以護理人員、房仲業及餐飲業居多。凸顯出房仲從業人員在轉職保險業後，能善用既有的行銷經驗，搭配壽險業的續期佣金與組織獎勵，實現長期收入更穩定、晉升更順暢的職涯發展。

凱基人壽指出，對轉職者而言，如何能「無痛接軌」是關鍵，該公司除了提供完善教育訓練與數位工具，更以優渥的財務補助吸引人才，轉職者首年度薪資上看百萬，凱基人壽今年前8月新登錄人數較去年成長26%，2024年13個月定著率近9成，在6大壽險公司中名列前茅。

凱基人壽近期舉辦多場「房仲x保險」講座，邀請成功轉職者現身分享，探討兩大產業差異與未來潛力。曾任房仲的凱基人壽通訊處總監林亞麗分析，房仲佣金雖高，但景氣波動使收入起伏大；相較之下，保險業能透過續期佣金、組織獎勵與高重複銷售率，長期經營展現穩健優勢。更可將保險與房仲的專業互補，提供高資產客戶的資產傳承服務。

為鼓勵房仲業者勇於跨界，凱基人壽特別推出財務補助與晉升專案，符資格者可直升主管職，助轉職者開創職涯第二春。

