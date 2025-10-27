神基整合通訊與強固能量 擴大佈局公共安全市場

神基控股持續強化旗下產品線，擴大與美國電信商T-Mobile及網通解決方案商Semtech合作。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕神基控股（3005）持續強化旗下產品線，擴大與美國電信商T-Mobile及網通解決方案商Semtech合作，將5G行動通訊、車載路由器、行動影像與堅固型電腦整合為單一任務級生態圈。法人指出，神基正強化公共安全、公用事業與運輸等高黏著垂直市場滲透率，有助提升北美營收占比與客戶採購集中度，深化政府標案與企業長約商機。

神基多年布局強固型運算與行動影像設備，近年進一步擴展至行動連網與指揮調度場景，形成「硬體、通訊與影像」三位一體的解決方案。本次與T-Mobile的合作，使多款堅固型筆電與平板取得T-Priority認證，該方案能在災害及高流量情境下維持穩定連線，滿足第一線任務不中斷需求。

另一方面，神基將Semtech旗下AirLink車載路由器正式納入產品組合，從外勤人員攜行設備延伸至車載端通訊樞紐。藉由多網路備援、遠端管理與安全加密能力，神基可提供從人員端、車隊端到資料回傳的全鏈路解決方案，進一步提升任務效率與資訊可得性。

神基強調，公共安全市場中，連線可靠度與裝置耐用性同樣是採購核心，因此具備優先頻寬的5G連網能力，將帶動行動指揮應用加速普及。旗下產品線已涵蓋堅固型筆電與平板、行動影像系統、車載通訊設備等，提供部署於車隊或現場的完整行動裝備。應用場景包含第一線警消救災、公用事業維運、運輸與物流調度、偏遠場域外勤、工業與國防任務等，鎖定高需求、高黏著度市場。

外部觀察認為，隨著AI影像分析、物聯網（IoT）感測器成為公共安全與基礎設施建設的新趨勢，攜行式影像與高優先通訊的整合能力，將成為新一輪採購升級主因。神基此次除了技術整合外，也藉由策略合作簡化部署流程，透過整合式解決方案，客戶可一次採購全套裝備，減少系統整合成本與導入時間，縮短規劃與招標週期。

市場普遍看好美國公共安全資訊建設升級的延續動能，包括災害管理科技設備更新、行動指揮需求提升、行車影像系統滲透率提高，以及極端氣候下的應急能力強化。神基預料可藉由跨產品線捆綁銷售與後續管理服務創造更高綁定性，進一步提升北美市場的營運貢獻度。

整體來看，神基正從堅固型硬體供應商，轉型為結合通訊能力、影像智能與行動指揮平台的任務級方案提供者。隨著公共安全與關鍵基礎設施數位化加速，法人看好神基透過生態圈擴張與垂直市場深化，將持續強化競爭優勢，並成為公司未來營收成長的重要推力。

