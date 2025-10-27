自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

華邦電大舉上修資本支出至355億 擬擴增記憶體產能

2025/10/27 18:11

華邦電董事長焦佑鈞。（資料照）華邦電董事長焦佑鈞。（資料照）

〔記者洪友芳／台北報導〕記憶體廠華邦電（2344）今董事會核准資本支出預算案，因應AI帶動記憶結構性的改變，上修資本支出預算達新台幣355億900萬元，作為購買生產設備、廠務設施工程、研發設備用途，10月起陸續投資，資金來源為自有資金及銀行融資，具體目的為配合營運需求。

華邦電今年初規劃今年資本支出 53 億元，用於去年部分設備延遲交付的尾款。今天一舉上修到達355億900萬元，相當增加近5.7倍之多。

華邦電日前指出，目前高雄廠月產能約 1.5 萬片，滿載可達 2.7 萬片，主要生產 DDR3 與 DDR4 產品，等董事會通過新的投資案，將於2026年擴產，由於設備交期自5個月拉長至9個月，實際增產時點預計落在明年第三季之後。

外資出具最新報告，強調受惠網通需求的強勁帶動，DDR4產品生命週期可能獲得延長，進一步推升平均售價（ASP），再次上調各廠商的目標價，華邦電仍是首選，目標價由50元上修到65元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財