華邦電大舉上修資本支出至355億 擬擴增記憶體產能

華邦電董事長焦佑鈞。（資料照）

〔記者洪友芳／台北報導〕記憶體廠華邦電（2344）今董事會核准資本支出預算案，因應AI帶動記憶結構性的改變，上修資本支出預算達新台幣355億900萬元，作為購買生產設備、廠務設施工程、研發設備用途，10月起陸續投資，資金來源為自有資金及銀行融資，具體目的為配合營運需求。

華邦電今年初規劃今年資本支出 53 億元，用於去年部分設備延遲交付的尾款。今天一舉上修到達355億900萬元，相當增加近5.7倍之多。

請繼續往下閱讀...

華邦電日前指出，目前高雄廠月產能約 1.5 萬片，滿載可達 2.7 萬片，主要生產 DDR3 與 DDR4 產品，等董事會通過新的投資案，將於2026年擴產，由於設備交期自5個月拉長至9個月，實際增產時點預計落在明年第三季之後。

外資出具最新報告，強調受惠網通需求的強勁帶動，DDR4產品生命週期可能獲得延長，進一步推升平均售價（ASP），再次上調各廠商的目標價，華邦電仍是首選，目標價由50元上修到65元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法