友達打造智慧能源生態圈 迎戰「表後儲能元年」

友達關係企業星耀能源致力於能源安全與環境生態並行，旗下茂正電廠獲第12屆經濟部優良地面型系統光鐸獎。（友達提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕全球資料中心用電暴增、電氣化需求高漲，再生能源佔比不斷提升，電網穩定與韌性成為關鍵議題。為因應能源轉型契機，「表後儲能元年」正式啟動。友達光電延續多年深耕能源領域的成果，由能源事業群領軍，號召關係企業星耀能源、子公司宇沛永續及21家合作夥伴，共同參與「台灣國際智慧能源週（Energy Taiwan 2025）」，以「儲能先行、光儲並進」為主軸，展示涵蓋工商與住宅的智慧儲能系統與能源整合方案，全面布局智慧能源生態圈。

友達能源事業群總經理林恬宇表示，隨著政府積極推動表後儲能政策，「儲能先行」已成全民運動。友達憑藉長期履約的信譽、電廠建置實績與技術整合能力，今年以全方位綠電專家之姿，攜手夥伴打造一站式綠色解決方案，從電廠建置、能源管理到售後維運，全面提升用電效率、減碳並強化能源安全，「成為駛向永續未來的關鍵領航者。」

請繼續往下閱讀...

友達指出，AI浪潮推升用電需求，再生能源滲透率提高，穩定的儲能系統成為維持電網平衡的核心。針對工商廠辦與住宅市場，友達推出智慧儲能解決方案，藉由表後儲能系統進行調頻、調壓與電力資源整合，有效降低尖峰用電，優化電費結構，並可參與需量調度，達到節能、節費與穩定供電的目標。

同時，以供應鏈整合優勢，擴建「友達能源商城」，整合能源設備銷售、安裝與維運服務，讓企業與家戶可一站式取得綠能產品，呼應政策補助與多元市場需求。

友達長年布局再生能源領域，具備整合電廠建置與儲能開發的能力，自主研發的 SunVeillance 太陽能智慧雲端監控系統，可即時監控發電與儲能狀況，結合氣象警報減少運維風險，提升電廠管理效益。關係企業星耀能源則深耕電廠投資與經營，目前累計併網裝置容量達359MW。

此外，子公司 宇沛永續 以AIoT與能源管理技術為核心，提供碳排監控、水處理與智能化控制等低碳解決方案，協助企業進行能源診斷與減碳行動，加速邁向碳中和。

友達強調，未來將持續整合綠能產業鏈，擴建智慧能源生態圈，聚焦能源使用效益與永續發展，為台灣能源轉型注入新動能，迎接低碳綠能新生活。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法