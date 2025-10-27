台積電上榜！外媒看好「這2檔」超值潛力股將迎接牛市

《The Motley Fool》分析師認為，2檔準備迎接牛市的超值潛力股，分別是Alphabet與台積電。（資料照，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕投資媒體《The Motley Fool》報導，隨著市場逼近歷史新高、科技股持續領漲，投資人可能會認為成長型股票早已沒有便宜貨可撿，然而，事實並非如此，即便是一些推動牛市的科技巨頭，目前仍然具備「被低估」的投資價值。分析師Geoffrey Seiler認為，2檔準備迎接牛市的超值潛力股，分別是Alphabet與台積電。

1.Alphabet（Google母公司）

對於一家擁有如此主導的公司來說，其估值異常低廉。該公司股票目前的本益比（P/E）僅約為2026年預期盈餘的24倍，這比多數大型科技股更便宜。

Alphabet的優勢在於擁有完整的AI生態鏈，從自家的Gemini模型到專屬AI晶片「Tensor Processing Units（TPU）」，一切都由內部驅動。這些技術為Google搜尋、Google Cloud等服務提供動力，同時降低了運算成本。搜尋仍是Alphabet的核心業務，並且正與AI深度融合。

Alphabet的最大優勢在於龐大的數據、全球性的分發能力，以及極具成效的廣告網路。公司擁有跨產品的數十年用戶行為數據，加上YouTube的龐大影片庫，讓其AI模型能不斷學習並更有效地將流量轉化為收益。同時，憑藉Chrome瀏覽器、Android系統及與蘋果的搜尋分潤協議，Google成為全球絕大多數人進入網路的入口。

另一成長引擎是Google Cloud，該部門上季營收年增32%，營業利益更翻倍成長。AI相關運算需求強勁，而Alphabet的垂直整合策略成為關鍵優勢。此外，Alphabet也在為未來布局。旗下自駕計程車業務Waymo已於多個城市運行，量子運算團隊在錯誤率降低上也取得突破。雖然這些新業務短期內難以撼動整體營收，但長期潛力可期。綜合來看，Alphabet目前的股價明顯低估了其未來潛能。

2.台積電（TSMC）

台積電是推動全球AI革命的關鍵企業之一，但其股價仍具吸引力，僅以約23.5倍的2026年預期本益比交易。以其成長前景與半導體產業中的無可取代地位來看，這樣的估值可謂超值。簡單來說，沒有台積電，就沒有AI。

分析師指出，台積電製造了全球幾乎所有最先進的晶片，包括輝達的GPU與Alphabet的TPU。台積電也是唯一能在最先進製程節點上持續維持高良率的晶圓代工廠。目前，台積電約有四分之三的營收來自7奈米或更先進的製程，其3奈米晶片已占整體晶圓營收的近四分之一。公司預計明年啟動2奈米量產，並同步研發1.6奈米技術。

這種持續縮小製程節點、同時維持穩定良率的能力，讓台積電遠遠領先三星等競爭對手。最新一季財報也印證了這一點，營收年增41%達331億美元，每股盈餘更暴增51%。台積電預計AI相關晶片需求將以約40%複合年增率（CAGR）成長至2029年。由於公司與全球主要晶片設計商密切合作、共同擴充產能，因此在產業中擁有極高能見度。

為滿足激增的需求，台積電正在全球擴建新廠，同時，憑藉技術壟斷優勢，TSMC也具備調漲價格的能力。台積電不只是晶片製造商，而是整個半導體生態系的核心樞紐，與客戶形成緊密合作關係。隨著晶片需求不斷攀升，台積電當前的股價顯然被低估，實在難以忽視。

