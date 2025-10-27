自由電子報
電子支付成新世代主流 安泰銀攜手電支雙雄搶進

2025/10/27 17:55

安泰銀攜手電支雙雄，10月起推出首綁回饋（業者提供）安泰銀攜手電支雙雄，10月起推出首綁回饋（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕因應民眾支付習慣轉變，安泰銀行（2849）攜手電子支付前2大業者「街口支付」及「全支付」，統計今年前9月，該行電支綁定人數平均年增32%、月均交易筆數平均年成長21%，主要用戶以25至40歲年輕族群為主力，為鼓勵存戶使用電子支付，10月起推出首綁回饋，最高可獲150 點 LINE POINTS 回饋。

安泰銀行引述金管會統計指出，2025年以來，整體電子支付交易規模持續攀升，前3季非現金支付交易筆數年增率逾14%，顯示國人轉型使用數位消費模式已為主要趨勢。該行近年與「街口支付」及「全支付」2大業者合作，截至今年9月該行電子支付綁定人數、月均交易筆數均有2位數成長。電子支付用戶主要以 25 至 40 歲年輕族群為主，使用數位存款帳戶綁定電子支付的用戶數，9 月單月使用率較去年同期成長 8.5%，顯示數位帳戶綁定已成為新世代用戶的主流支付選項之一。

安泰銀行10月起，針對首次綁定安泰銀行帳戶於街口支付或全支付的用戶，不限金額消費或儲值一筆即可獲得 50 點 LINE POINTS 回饋，針對既有綁定用戶，只要單筆消費滿新臺幣100元即獲得1次抽獎機會，月月可抽100 點 LINE POINTS 回饋。安泰銀表示，將持續加強「平台整合與場景深化」，與電子支付業者合作提供更多元的支付應用與服務，提升整體電子支付生態的連接性與彈性，打造更完整的數位支付生態圈。

