倍力總代理以柔資訊資安方案 推ACE成長主軸

〔記者歐宇祥／台北報導〕資訊軟體整合服務倍力資訊（6874）今日表示，其總代理以柔資訊營業秘密管理規範的資訊防護解決方案，協助企業守護營業核心機密，提升產業競爭力。

倍力資訊董事長許金隆表示，根據最新修訂的「營業秘密法」，企業需採合理措施保護技術資料、商業策略、客戶名單等關鍵資產方面倍力藉與以柔資訊合作，協助企業客戶建立符合法規的資安政策與內部流程，並落實各產業營業祕密的管理、提升資安韌性，真正做到「技術 + 法規 + 管理」三位一體的營業秘密防護架構，以保護並提升企業價值。

以柔資訊創辦人羅文聰則表示，近日企業機敏文件外洩頻傳，駭客無孔不入，有權限員工偷竊難防，營業秘密保護逐漸成為Buzzword潮流術語，但市場並未見到完整解決方案。

以柔資訊從文件生成加密出發，注入AI技術並結合法律要素，發展出事前機敏文件智能盤點與彈性加密、事中智能存取行為分析與異常權限調控、事後法律釋明舉證與類案分析，提供企業落實營密預防與管理的六大模組，期盼成為企業核心機密的守護者。

同時面對AI技術之快速演進以及全球永續發展之浪潮，倍力資訊亦發表AI Application（企業AI應用）, Cybersecurity（資安特遣隊）及ESG碳財永續的「ACE」三大主軸策略發展藍圖。

在AI Application方面，倍力資訊運用ChatBot 與AI Agent技術，建構企業全方位AI數位員工平台。平台的私有模型建構能力讓 AI 真正融入企業文化，建立獨特的智慧資產。完善的權限控管與資料防護機制，確保敏感資訊不外洩，解決了企業採用 AI 的最大疑慮，協助企業在 AI 時代保持競爭優勢。

Cybersecurity方面，在數位轉型、AI與雲端應用迅速演進的今日，企業所面對的資安威脅早已超越傳統駭客入侵的範疇。從外部惡意攻擊、內部設定錯誤、帳號權限濫用，到突發的系統異常，皆可能在瞬間導致營運中斷與敏感資料外洩。

面對如此複雜多變的威脅環境，唯有導入整合「防禦」、「防護」與「韌性」於一體的立體化資安策略，才能在資安事件風險中降低企業損失，快速恢復營運能力進而維護企業整體價值。

