寶雅第3季每股賺7.59元 創單季歷史新高

〔記者楊雅民／台北報導〕寶雅國際（5904）今天公佈第3季營收為64.01億元，季增5.9%，年增4.5%；營業毛利為29.38億元，毛利率為45.9%；本業營業利益為10.02億元，營業利益率15.7%，年成長5.4%；稅後淨利8.08億元，年增5.9%，每股盈餘為7.59元。

累計1~9月營收為187.41億元，年增6.3%；營業毛利為83.14億元，毛利率為44.4%；營業利益為26.96億元，營業利益率14.4%；稅後淨利21.87億元，年增6.5%，每股盈餘20.56元。

截至9月底為止，全國共有435間寶雅，寶雅國際將持續展店，預計對公司帶來正面貢獻，並藉由美妝及家居店型，提高台灣滲透率；同時寶雅國際將持續加速數位布局，藉由產品組合優化以及完整數位布局，提升消費者體驗。

為落實ESG永續經營與海洋保育理念，寶雅打造全台唯一藍色系寶雅，以「海洋限定」為主題的門市-寶雅澎湖北辰店，超過400坪的門市空間，以海藍色調打造沉浸式深海氛圍。店內並設立「海洋友善專區」，集結通過環保與永續認證的商品，展現寶雅以行動守護生態的決心。

