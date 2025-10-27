「宜居小東」社宅年底公告招租 南市研議3胎以上租金優惠

南市新建的「宜居小東」社宅預計今年12月公告招租。（南市府提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市新建的「宜居小東」社宅預計今年12月公告招租，並將配合內政部「青年婚育租屋協助專案（草案）」政策方向，規劃專屬婚育戶保障方案。南市都發局表示，初步規劃以新婚2年內或育有6歲以下學齡前子女的家戶為適用對象，有關生育第3胎以上租金優惠的構想，市府將會納入婚育戶方案研議。

南市議員郭鴻儀今天質詢指出，年輕人收入成長速度低於房價，導致購屋負擔加重，有關南韓祭出生1胎免費住20年社宅，生2寶免費住一輩子的社宅政策，在網路上討論相當高。內政部所提的最新政策，明年起會開辦「婚育宅優先住加碼補－青年婚育租屋協助專案」，將投入約270億元經費，持續透過「補貼金額加碼」、「申請資格放寬」、「增加補助項目」與「優先入住社會住宅」等措施，未來年7年將可協助約48.3萬戶。要求市府也應順勢提出台南市的社宅婚育優先制度。

市長黃偉哲表示，可以考慮生3胎住6年、生4胎加碼6年，以此列推，會將議員寶貴意見納入考量。

都發局表示，依《住宅法》規定，社宅須保留至少40％戶數供經濟或社會弱勢家庭申租，其中「育有2名以上未成年子女之家戶」即屬弱勢類別之一。目前宜居仁愛社宅簽約戶中，育有2名以上未成年子女之家戶比例為7.46％；宜居成功則約為8％，顯示已有一定比例的育兒家庭受惠於制度。依台南市社宅出租辦法，社宅承租年限最長為6年，但弱勢戶於期滿後仍符合資格者，可續租累計最長達12年，以確保居住穩定。

