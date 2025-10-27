考察亞洲資產管理中心 許智傑：續推亞灣金融特區

立法院財政委員會今由召委李坤城率隊，與郭國文、許智傑、邱志偉等立委考察高雄「亞洲資產管理中心」。（許智傑團隊提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕立法院財政委員會今由召委李坤城率隊，與郭國文、許智傑、邱志偉等立委考察高雄「亞洲資產管理中心」，許智傑認為管理中心可望帶動地方經濟成長，將持續與金管會及高雄市政府協力合作，推動亞洲資產管理中心成為高雄「亞灣金融特區」。

資產管理中心7月揭牌後，吸引瑞銀、滙豐、法國巴黎銀行等國際金融機構進駐，導入新加坡與香港的專業財管模式，推升高雄成為亞太資產管理與產業金融的新據點。

許智傑指出，高雄擁有獨特地理與產業優勢，是亞洲資產配置的重要節點，透過專區推動，可提供家族辦公室、投資顧問、另類投資等多元化高階金融服務，不僅提升金融業務層次，更有助於串聯在地產業鏈、促進資金活絡、帶動地方經濟再成長。

目前已有54家金融機構與高雄市政府簽署MOU，金管會亦核准37家業者進駐並持續增加中，許智傑進一步建議市府可設置「行政單一窗口」，提供金融機構便捷服務，加速高雄成為亞太區重要金融樞紐。

他強調，未來將持續與金管會及高雄市政府協力合作，推動亞洲資產管理中心成為高雄「亞灣金融特區」發展引擎，結合AI、電子零件與新興高科技產業能量，帶動產業升級與資本聚落，讓高雄真正實現「產業轉型、金融並進」的國際化新篇章。

