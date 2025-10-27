豐興調降鋼筋基價200元 廢鋼、型鋼持平

豐興本週鋼筋基價每公噸下跌200元，廢鋼收購價、型鋼牌價則維持平盤。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電爐大廠豐興（2015）今日公告本週盤價，鋼筋基價每公噸下跌200元，廢鋼收購價、型鋼牌價則維持平盤，調整後價格為廢鋼收購價每公噸7800元，鋼筋基價每公噸1.62萬元，型鋼牌價每公噸2.3萬元；市場觀察，若短期內成交仍稀少，不排除後續報價仍有修正壓力。

豐興指出，儘管國際廢鋼報價持穩，但受鋼筋銷售疲弱影響，加上市場預期國內鋼廠將下修進口小鋼胚採購價，國內廢鋼收購價缺乏上漲動能，本週價格持平。型鋼方面，本月已反映部分跌價預期，本週維持平盤。

國際行情方面，美國大船廢鋼及日本2H廢鋼本週均無報價，美國貨櫃廢鋼仍維持於每公噸300美元（約新台幣9216元），澳洲鐵礦砂則上漲至104美元（約新台幣3195元）。中國鋼市受美中貿易戰緩和與GDP增長穩健，成品與半成品價格小幅走強，帶動鐵礦石價格同步回升。

至於廢鋼供需現況，美國國內鋼價滑落，但廢鋼收集成本受冬季將至而偏高，使國際報價仍具支撐。然而，台灣因鋼筋售價走低，不易接受較高報價，市場詢報皆顯冷清。日本方面，受東京製鐵調高收購價帶動出口價格走堅，但亞洲需求偏弱，交易量有限。

