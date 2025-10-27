自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

力積電發爐！外資瘋掃15.4萬張 巨量飆漲停

2025/10/27 16:33

力積電發爐！外資瘋掃15.4萬張，巨量飆漲停。（資料照）力積電發爐！外資瘋掃15.4萬張，巨量飆漲停。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台股週一（27日）在三大法人買超510.03億元下，指數上漲461點，收27993點新高，而外資也結束連3賣，買超326.39億元，而銀彈主要撒向電子，其中又以力積電最狂，繼連假前買1.78萬張，今瘋狂敲15.4萬張，推升股價直接以漲停31.5元鎖死，成交量爆出34.78萬張巨量。

在三大法人連2日同步買超，力積電股價從28元，來到31.5元，漲幅12.5%。

外資週一買超前10大個股，依序為力積電（6770）15萬4048張、華邦電（2344）2萬7651張、旺宏（2337）2萬2555張、聯電（2303）2萬2444張、廣達（2382）2萬1477張、華新（1605）1萬7717張、鴻海（2317）1萬5749張、神達（3706）1萬4121張、晶豪科（3006）1萬3481張、中信金（2891）1萬3393張。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財