力積電發爐！外資瘋掃15.4萬張，巨量飆漲停。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台股週一（27日）在三大法人買超510.03億元下，指數上漲461點，收27993點新高，而外資也結束連3賣，買超326.39億元，而銀彈主要撒向電子，其中又以力積電最狂，繼連假前買1.78萬張，今瘋狂敲15.4萬張，推升股價直接以漲停31.5元鎖死，成交量爆出34.78萬張巨量。

在三大法人連2日同步買超，力積電股價從28元，來到31.5元，漲幅12.5%。

請繼續往下閱讀...

外資週一買超前10大個股，依序為力積電（6770）15萬4048張、華邦電（2344）2萬7651張、旺宏（2337）2萬2555張、聯電（2303）2萬2444張、廣達（2382）2萬1477張、華新（1605）1萬7717張、鴻海（2317）1萬5749張、神達（3706）1萬4121張、晶豪科（3006）1萬3481張、中信金（2891）1萬3393張。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法