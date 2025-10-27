統一發票盃路跑高雄港登場 1.2萬人響應

統一發票盃路跑今在高雄港上路，共1.2萬名跑者響應。（高雄國稅局提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕財政部114年統一發票盃路跑於今在高雄港7號碼頭登場，由財政部政務次長阮清華、臺灣企銀董事長李嘉祥等人鳴槍，高雄國稅局統計，現場逾1.2萬名跑者共同為健康、公益上路。

高雄國稅局說明，統一發票盃路跑邁入第16年，今年由財政部與臺灣企銀共同主辦，選在高雄熱門地標大港橋碼頭區舉辦，分為半馬組21公里、挑戰組10公里及休閒組3公里。

今年賽道沿途經過愛河沿岸、內惟藝術中心、中都濕地公園、高雄夢時代中心、光榮碼頭、高雄流行音樂中心及駁二藝術特區等高雄著名地標，展現高雄港都現代魅力與文化風采，並設置補給站提供多樣特色美食為跑者應援。

活動會場由國稅局、臺灣企銀、多個行政機關及績優營業人設置各式宣導攤位，並提供親子同樂遊戲、有獎徵答及行動支付結合雲端發票體驗，主舞台則規劃抽獎活動及豐富的表演節目，周邊還安排小丑人偶及泡泡表演等親子互動體驗。

國稅局表示，盼藉由全民參與路跑，向民眾宣導消費時主動索取統一發票及利用載具儲存雲端發票，同時也鼓勵民眾下載財政部統一發票兌獎APP，讓發票開立至兌領獎全程無紙化，一起節能減碳愛地球，這次活動共募集發票732168張，全數捐贈「社團法人高雄市自強身障關懷協會」、「社團法人高雄市燭光協會」、「社團法人台灣智青之友協會」、「社團法人高雄市衡山靈性學術服務協會」等計20個社福團體。

