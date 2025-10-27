萬海貨櫃船在珠江撞船 1散貨船沉沒、2人失聯

中媒報導，萬海貨櫃船「曦春輪」在珠江撞船。示意圖。非本新聞貨櫃船。（資料照，萬海提供）

〔財經頻道／綜合報導〕中媒財新披露，廣州海事局通報，10月25日19點55分左右，一艘散貨船在由廣州開往上海過程中，在伶仃航道馬友石燈船附近水域與一艘進港貨櫃船發生碰撞後沉沒。截至10月26日16時，15名落水人員已救起13人，仍有2人失聯，正全力搜救。據財新獲悉，沉沒散貨船為南京海力海運旗下的「海力5」號，另一艘貨櫃船為萬海航運旗下的「曦春輪」。

財新報導，廣州海事局通報在10月26日下午通報，10月25日19點55分左右，一艘散貨船在由廣州開往上海的過程中，在伶仃航道馬友石燈船附近水域與一艘進港貨櫃船發生碰撞後沉沒。截至10月26日16點，15名落水人員已救起13人，仍有2人失聯，現場正全力搜救。

通報也稱，廣州市海上搜救中心已協調相關部門和船舶在事發水域進行緊急搜尋，並做好現場交通組織。沉船位於馬友石燈船上下游1海浬範圍內，請過往船舶保持安全距離，並聽從廣州交管中心（VTS中心）及現場海巡船的交通組織安排，有序通過。

財新獲悉，通報中提到的沉沒散貨船為南京海力海運有限公司旗下的「海力5號」，該船建於2008年6月，載重噸為1萬3582噸。另一艘貨櫃船為萬海航運旗下的「曦春輪」（WAN HAI A17），該船建於2024年8月，載重噸14.46萬噸，載箱量為1.3萬標準箱（TEU）。

報導提及，萬海航運26日上午發布聲明指出，「曦春輪」10月25日晚間進入廣州南沙港期間，遭對向失去動力的「HAI LI 5」號（海力5號）散裝船失控撞擊，造成曦春輪船艏部分受損，HAI LI 5則因受創嚴重沉沒。

知情人士表示，事發時，「海力5號」正在執行廣州至上海航次，由北向南駛離珠江口，「曦春輪」正在執行寧波至廣州南沙港的航次，由南向北駛入珠江口。 25日19點45分許，「海力5號」在行進過程中突然斷電失控，於19時50分許與對向駛來的「曦春輪」相撞，「海力5號」當場斷裂，快速下沉，船上15人全部落水。

報導說，目前，「海力5號」的打撈和救援工作仍在進行，受損不嚴重的曦春輪已於26日17時20分許靠泊廣州南沙港先行卸貨，後續其將就近進入船舶修造廠進行維修。

對此，萬海發布重訊稱，目前該船已停靠南沙港，計畫卸完櫃後準備檢修，該案對公司的營運及財務業務無重大影響。

