保時捷今年前9月銷售利潤暴跌99％ 計畫年內裁減2000臨時工

〔財經頻道／綜合報導〕德國豪華汽車品牌「保時捷（Porsche）」近日公布最新數據顯示，公司第3季營業虧損達9.66億歐元（約新台幣345億元），遠低於去年同期9.74億歐元（約新台幣348億元）的獲利，不僅如此，今年前9個月的銷售利潤僅為4000萬歐元（約新台幣14.3億元），較去年同期驟降99%。

綜合媒體報導，保時捷指出，第3季虧損主要受到上月宣布延後電動車轉型及取消電池自製計畫的影響，預計將使全年獲利減少約31億歐元（約新台幣1108億元）。此外，中國市場銷售大幅下滑，也加劇了公司的經營壓力。

同日，保時捷也公布，公司今年前9個月營業收入約268.6億歐元（約新台幣9602億元），較去年同期下降6%，而銷售利潤僅4000萬歐元（約新台幣14.3億元），較去年同期的40.35億歐元（約新台幣1442億元）下滑99%。

對於利潤暴跌，保時捷認為，主要與產品戰略調整、中國市場的不利形勢及電池相關的一次性費用有關。

此外，關稅亦是影響因素之一，保時捷預計今年關稅支出將達到7億歐元（約新台幣250億元）。為應對關稅壓力，保時捷計劃在2025及2026年進一步調整定價策略，提高售價以維持合理利潤率。

報導指出，保時捷目前已啟動組織結構優化計畫，計劃在未來幾年內裁員1900人，並於今年內裁減2000個臨時職位，相關裁員方案預計將於年底前公布。

