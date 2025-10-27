60歲老師擁近800萬開心退休 幾個月後因「1致命錯誤」人生慘崩塌

日媒以真實案例提醒，退休金是一生努力的結晶，若少了風險意識與正確知識，再厚的金庫也可能一夜空。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕越來越多的人開始管理退休後的資產，為退休儲蓄。然而，許多人在缺乏足夠知識的情況下進入市場，最終損失寶貴的資金。日本一名退休老師辛勤工作近40年，擁用4000萬日圓（約新台幣795萬元）的退休金，原以為終於能與63歲的妻子共度平靜晚年生活，沒想到，一場看似「聰明的理財」卻成了致命錯誤，在短短幾個月內，讓他的人生徹底崩塌。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，60歲的宇佐美健司（化名）在日本一所公立國中任教近40年，直到去年正式退休，他當初選擇教師這份工作理由很單純，就是「穩定」。多年來，他經歷過叛逆學生、嚴苛家長與教育現場的壓力，但仍堅守崗位，只因相信「穩定的職業」能給家人最好的未來。

妻子朋子（化名）多年兼職幫忙補貼家計，兩人育有2名子女，當同齡友人受景氣波動影響焦慮不安時，他們一家仍能過著穩定生活。

終於，退休那天來臨。手握2400萬日圓（約新台幣477萬元）退休金、加上多年積蓄，夫妻倆擁有超過4000萬日圓的退休資金，在許多人眼中，他無疑是「人生勝利組」。健司回憶道「我以為，我終於可以鬆一口氣了。」

但退休後，時間太多，他的心裡反而開始不安。他說「退休時的心情很複雜，一半寂寞，一半是如釋重負。許多同事選擇再任用繼續教書，但我想趁現在休息，去做一些以前沒能做的事。」他想做的事，正是多年來埋藏心中的念頭，就是「投資」。

那段時間，健司的手機上不斷跳出「外匯交易」、「加密貨幣暴漲」等廣告。看著網路上炫目的成功故事，他心想「為什麼別人能，我不行？」他告訴妻子自己要「試試NISA（日本投資免稅制度）」，便悄悄拿出500萬日圓（約新台幣99萬元）投入外匯交易。起初他真的賺了幾十萬，他說「那一刻，我覺得自己抓到訣竅了。只要再多投一點，我也能成為傳說中的『億萬富翁』。」

他很快再將退休金中1400萬日圓（約新台幣278萬元）投入外匯交易與加密貨幣。但市場變化無常，短短數月內，行情急轉直下，他慌了手腳，強制平倉接連發生，帳戶數字一夜歸零。他回憶「錢消失的速度，比我教書的四十年還快。」

當健司告訴妻子「錢不見了」時，朋子愣住數秒，隨即當場癱倒。他說「我那時只說得出『對不起』三個字。」那是他人生中第一次，看見妻子露出真正絕望的表情。他回憶「我當老師，是為了安穩的生活。結果到頭來，卻親手摧毀了我們的未來。」

健司的故事，揭示了一個殘酷現實，即使是最謹慎、最節儉的一代，也可能在資訊爆炸與高報酬誘惑下，誤入陷阱。健司苦笑「我不是被騙，而是被自己的貪心騙了。」如今，夫妻倆只能靠妻子的兼職與少量年金度日。

根據日本2025年調查顯示，超過6成60歲族群有進行資產運用，其中有近1成的人「以退休金作為起點」進入市場。然而，受訪者中高達6成4表示「因過度期待導致虧損擴大」，4成承認「因恐慌而賣出」，3成則「高點進場慘遭套牢」。

專家指出，許多退休族混淆了「投資」與「投機」的界線。前者講求「長期、分散、穩健」，後者則是賭博式的短線操作。愈來愈多退休族選擇踏入投資市場，期望讓資金「動起來」，但「動」得太快，也可能跌得太深。

退休金是一生努力的結晶，若少了風險意識與正確知識，再厚的金庫，也可能一夜空。

