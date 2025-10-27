17LIVE聲明：從未與陳志或陳秀玲有任何商業往來。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕17LIVE 集團聲明，該集團與陳秀玲女士（Ms. Chen Xiuling）間互動僅限於其在集團擔任獨立董事的角色。除身為董事會及其下屬委員會成員，提供監督職能外，陳秀玲女士（Ms. Chen Xiuling）並未參與集團任何業務及營運相關事務。

此外，17LIVE從未與陳秀玲女士（Ms. Chen Xiuling）、其任職公司 DW Capital，或 DW Capital 的股東陳志（Chen Zhi）有任何商業往來。董事會16日已宣布，陳秀玲女士（Ms. Chen Xiuling）也在10月15日主動辭去 17LIVE 獨立董事職務，董事會已正式接受其辭呈。董事會將於適當時機尋覓並任命新的獨立董事，以補足董事會成員，確保公司治理的持續完善。

此外，部分台灣媒體報導或社群上發文暗示本公司涉入這次事件，已對公司商譽造成損害。公司重申對此零容忍的立場，必要時將採取法律行動，以維護公司及旗下主播的名譽與權益。

