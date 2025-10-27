如果有100萬美元重新開始要如何投資？巴菲特親授5招

「股神」巴菲特（Warren Buffett）。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕「股神」巴菲特（Warren Buffett）過去接受採訪時被問到，如果必須用100萬美元（約新台幣3077萬元）重新開始，要如何實現驚人的50％年報酬率，對此，巴菲特闡述了自己在小規模投資取得成功的方法，提出了重新開始投資的5種方式，其中包括了股神親身驗證過的技巧和訣竅。

巴菲特表示，第1點是要「深入細節」，在擁有快速成長的潛力和鉅額資產之前，巴菲特的投資之路始於他對知識的渴望和深入研究的執著，無論是制定長期投資策略、選擇適合的股市投資方案，或是了解那種儲蓄帳戶最合適，巴菲特都能辨別好壞。

回顧早年經歷，巴菲特強調了仔細研讀穆迪手冊（Moody's Manual）等大量刊物的重要性，這有助於發掘隱藏在市場中的瑰寶。巴菲特的方法強調了徹底盡職調查和深入了解所投資公司或選擇的投資帳戶類型的重要性。

巴菲特策略的第2點在於「對投資主題的熱情」，巴菲特指出，投資需要全心投入，如同生物學家對探索的追求，或是棋手對於精通棋局的執著追求，巴菲特的建議強調了將個人興趣和投資相互結合的重要性。

巴菲特投資策略第3點是「尋找被低估的證券」，巴菲特表示，能夠辨識出那些真正價值超過其市值的公司這一點很重要，這項任務需要耐心、勤奮和敏銳的觀察力。巴菲特強調，挖掘隱藏的機會，即使投資組合規模不大，也可能獲得豐厚的回報。

第4點是「打持久戰」，巴菲特主張以長遠的目光進行投資，他強調，在投資的過程中專注於持續的成長和創造價值相當重要，並非屈服於快速獲利的誘惑，巴菲特的方法強調了耐心、自律毅及對基本原則的堅定堅持。

最後，巴菲特強調了利用知識和專業既藤追求真正投資成功的重要性。這並不是說投資人不會經歷起起落落，而是強調了持續學習的價值，並將自身經驗與各領域專家的遭遇進行對比。巴菲特的建議點出，投資自己與抓住市場機會同樣重要。

