趙長鵬：感謝川普特赦 將助美國成為加密貨幣之都

幣安創辦人趙長鵬（CZ）日前獲得川普特赦。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）日前簽署行政命令，對已被定罪的幣安創辦人趙長鵬（CZ）予以赦免。對此，趙長鵬發文致謝川普特赦，承諾將會盡一切所能，幫助讓美國成為加密貨幣之都。

綜合媒體報導，趙長鵬是加密貨幣領域最具影響力的億萬富豪之一，2023年11月，因幣安未確實執行反洗錢規定，遭到美國當局起訴，最終公司被罰款43億美元（約新台幣1322.59億元），趙長鵬也因此辭去幣安執行長職務，其本人也繳納5000萬美元（約新台幣15.38億元）罰款，並於2024年服刑近4個月。

川普本月22日簽署行政命令，對已被定罪的趙長鵬予以赦免。此為川普近期多項特赦行動之一，被視為他強力支持加密貨幣產業的重要一步。

對於赦免趙長鵬的決定，川普23日受訪時表示，他不認識趙長鵬，也不認為有見過趙長鵬，但很多優秀人士向他推薦趙長鵬，說他根本無罪，所以，他應大家的請求赦免了趙長鵬。

川普還進一步指出，趙長鵬案中並無詐欺行為或明確受害者，認為拜登政府對加密產業的執法過當，損害了美國創新。

趙長鵬25日在社交平台X發文，對川普的赦免，以及堅守美國對公平、創新與正義的承諾表達感謝，並稱自己將會盡一切所能，幫助讓美國成為加密之都，並在全球推動web3的發展。

