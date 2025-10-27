自由電子報
台股開盤》台積電衝1500元 指數漲逾660點登28196點再刷天價

2025/10/27 09:04

台積電衝1500元，指數漲逾660點登28196點再刷天價。（資料照）台積電衝1500元，指數漲逾660點登28196點再刷天價。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕受到美國總統川普和中國國家主席習近平本週有望在韓國會晤消息影響，亞股勁揚逾1%，台股週一台積電開盤直衝1500元，股價開盤跳空497.62點，以28029.88點開出，在台積電領軍電子全力衝刺，傳產與金融也全面走揚下，指數開高走高，漲664點，來到28196點，再刷新天價。

由於通膨數據平淡，投資人對聯準會可能繼續降息、提振美國經濟，及提高股票估值抱持樂觀態度，美國股市上週五收盤創下新高。道瓊工業指數上漲472.51點、1.01%，至47207.12點，首次收在47000點以上。標普500指數上漲 0.79%，那斯達克指數上漲1.15%，費城半導體指數上揚1.89%，台積電ADR勁揚1.45%，收在294.96美元。

受川習會激勵，日經指數今（27）日開盤上漲606.15點，以4萬9905.80開出，隨後首度站上5萬點大關，最高上漲1080點，來到5萬379.79點。

韓國綜合股價指數今日開盤漲58.2點，以3999.79點開出，盤中最高來到4029.44點，改寫歷史新高。

