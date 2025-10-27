靠退休金生活阿公信用卡帳單12萬以為被詐騙！真相出爐超傻眼

「爺爺，只要120日圓（，買吧！」70歲阿公大橋心想就只是1瓶果汁價錢，於是將自己的智慧型手機借給孫子健太，卻招致57萬5500日圓巨額帳單，讓他頓時啞口無言。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕「爺爺，只要120日圓（約新台幣25元），買吧！」70歲阿公大橋（化名）心想就只是1瓶果汁價錢，於是將自己的智慧型手機借給8歲可愛孫子健太（化名），讓他在遊戲中購買1次。然而，如此簡單的善舉，卻招致57萬5500日圓（約新台幣12.08萬）巨額帳單，讓他頓時啞口無言。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，夏末時分，1封信封出現在信箱裡，大橋先生像往常一樣打開了信用卡帳單，頓時啞口無言。

“帳單金額：57萬5500日圓（約新台幣12.08萬）”上面印著什麼金額，我完全搞不清楚。 「我是不是被騙了？」我心想，顫抖著雙手掃了一眼帳單，卻發現上面有幾十行陌生的公司名稱。坐在我旁邊的妻子看到這些細節，不禁倒吸一口氣。

“嘿，健太今天要來拜訪。”

那一刻，大橋想起了暑假來探望他的孫子的臉。有一天，天氣炎熱，健太沒法出門，便問他想不想玩他常玩的智慧型手機遊戲，大橋回憶說，健太曾輕手輕腳地把智慧型手機借給了他。

過了一會兒，正在玩手機遊戲的健太一邊向大橋展示自己的手機屏幕，一邊興奮地說道：“爺爺，這裡有個好角色！限時開放！”“只要120日圓，我可以買嗎？求你了！”

螢幕上果然顯示著「120日圓」。當可愛的孫子開口要錢時，大橋心想：「這不過是1瓶果汁的價錢，所以1次就好。」於是，他答應道：「好的，沒問題。」並在健太面前輸入了信用卡號和安全碼，購買了商品。

“謝謝爺爺！”就這樣，健太更加沉迷於遊戲了。當時，大橋做夢也沒想到，這小小的善舉，竟然會引發一場讓他損失超過50萬日圓的惡夢。

使用智慧型手機應用程序，只要註冊信用卡信息，就可以輕鬆付款，無需重新輸入密碼，大橋在不知道具體操作的情況下註冊了自己的資訊。

專家表示，大橋夫婦的案例絕非個案。日本國家消費者事務中心顯然收到許多家長的諮詢，他們的孩子未經允許就購買了網路遊戲的發票。

雖然大橋夫婦最後把這件事告訴了兒子和媳婦，並為造成這種情況道歉。兒子和媳婦也狠狠地斥責了健太一頓，但已經花掉的錢卻已經無法追回。

大橋夫婦最終支付了大部分帳單金額。對於一對靠退休金生活的夫妻來說，這筆開銷可不是一筆小數目。因此，從一開始就預防這種情況至關重要。為了避免陷入網路遊戲的麻煩，請務必注意以下幾點，不要在智慧型手機上儲存信用卡資訊、妥善保管您的信用卡、使用預付卡作為付款方式、定期檢查您的信用卡帳單，以避免陷入困境。

