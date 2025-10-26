美財長貝森特：美中已為「川習會」建立框架

貝森特表示，美中官員已就即將舉行的美中元首峰會達成「非常成功」的框架。（路透）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《彭博》26日報導，美國財政部長貝森特在馬來西亞進行為期兩天的美中貿易會談後表示，美中官員已就即將舉行的元首峰會達成「非常成功」的框架。

據報導，貝森特26日上午在吉隆坡表示，美中雙方討論農產品採購、TikTok（抖音國際版）、類鴉片止痛劑芬太尼、貿易、稀土及整體雙邊關係等問題。他稱此次會談「富有建設性、影響深遠且深入，使我們能夠在非常積極的框架下繼續推進，為領袖會晤奠定基礎」。

這次美中貿易會談在默迪卡118號摩天大樓舉行，美國總統川普也在附近的會議中心會見東南亞國家協會（ASEAN）成員國領袖。

中國貿易代表團尚未發表任何公開演說。中國國務院副總理何立峰率領中方代表團，貿易代表李成鋼和財政部副部長廖岷也隨行。美國貿易代表葛里爾是美國代表團成員之一。

川普26日抵達馬來西亞，開始第二任期首次訪問亞洲。馬來西亞首相安華在停機坪迎接川普，並見證泰國和柬埔寨簽署和平協議。

川普此行先後訪問馬來西亞、日本和南韓，並與這些國家領袖舉行雙邊會晤，預計還將在亞太經濟合作組織（APEC）峰會期間與中國國家主席習近平會面。

川普在空軍一號上對記者表示，他希望與習近平的會談能夠達成「全面協議」。

這次會晤將是川普今年1月重返白宮以來，兩大經濟體領袖首次面對面會面。今年以來，兩國領袖至少進行3次談話，川普表示，直接對話是解決關稅、出口限制、農產品採購、芬太尼販運、台灣等地緣政治熱點問題以及烏克蘭戰爭等問題的最佳途徑，「我們將討論很多問題，我認為我們很有可能達成一項非常全面的協議」。

美國的台灣政策是其中一個潛在的議程。習近平敦促華盛頓正式宣布「反對」台灣獨立，這項讓步對北京來說將是一項重大的外交勝利。美國長期以來的立場是不支持台灣獨立。

美國國務卿魯比歐25日則告訴記者，川普政府不會在談判中放棄美國長期以來對台灣的支持。

