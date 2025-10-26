新北攜手玉山銀行阻詐 全國1086台ATM推播不動產防詐影片

新北市政府和玉山銀行合作，即日起在全國1086台ATM同步推播不動產防詐宣導影片。（圖由新北地政局提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府上個月與玉山銀行簽署「防詐業務合作備忘錄」，打造地方政府、司法機關與金融機構的跨域合作防詐新模式，即日起玉山銀行全國共1086台自動櫃員機（ATM），同步推播新北市地政局製作的「地籍異動即時通」不動產防詐影片，民眾使用ATM可即時接收防詐資訊，預估每日平均觸及高達6.8萬人次，希望發揮阻詐的警示作用。

新北市地政局局長汪禮國表示，新北市重視防詐工作，整合多方資源推動「跨機關」、「跨領域」合作，為有效防範不動產詐騙，地政局加強各地政事務所的不動產登記案件關懷提問，也積極推廣民眾申辦「地籍異動即時通」，掌握名下不動產變動情況，防止不肖份子偽冒或詐騙過戶。

請繼續往下閱讀...

新北市長侯友宜參與地政局拍攝的不動產防詐宣導影片，呼籲民眾「不輕信、速報警、即時通」，影片除了在各電視台及新北、台北、桃園三大捷運系統月台螢幕播放外，在地政局臉書粉絲團也突破440萬餘人次觀看。

民眾使用玉山銀行的ATM，可看到新北市拍攝的不動產防詐影片。（圖由新北地政局提供）

汪禮國指出，經過強力宣導，目前新北市的「地籍異動即時通」申辦量居全國之冠，但距離建構全國不動產安全防護網仍有努力空間，由於ATM是民眾日常頻繁使用的金融服務平台，玉山銀行有1086台ATM，遍及全國多數鄉鎮，平均每日多達6.8萬人次使用，即日起透過ATM推播防詐影片，呼籲民眾踴躍申辦「地籍異動即時通」，守護財產安全。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法